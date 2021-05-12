Актер, модель и предприниматель Патрик Шварценеггер написал на своем инстаграме, что набрал 10 килограммов. Также ему удалось сократить содержание жира в организме с 13% до 8%.

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"Я был в лучшей форме в моей жизни. И физически, и морально", – подчеркнул он.

Утренние тренировки могут быть полезными

Шварценеггер рассказал, что он тренировался в 5 утра в течение 50 дней. Это он делал, чтобы задавать тон, мотивируя свой ум и тело. Также он пытался сформировать привычку, которая со временем должна привести к прогрессу.

Персональный тренер CrossFit Putney в Лондоне Сара Моллой сказала, что ранние тренировки могут хорошо работать для занятых людей.

"Удивительно, как быстро это становится рутиной, особенно, если вы встречаетесь с одной и той же группой друзей в зале. Вы с нетерпением ждете этого часа с ними. Поэтому рано вставать не надоест. И это помогает сделать их устойчивыми", – отметила она.

Моллой добавила, что у многих людей больше энергии именно утром. Поэтому их результаты в спортзале лучше, чем днем ​​или вечером.

Эллиот Аптон, личный тренер Ultimate Performance и руководитель онлайн-коучинга LiveUP, сказал, что утренние упражнения могут быть полезными, потому что они перекачивают кровь по телу и мозгу, высвобождая эндорфины, снижая стресс и делают человека более продуктивным.

"Это создает положительную обратную связь, улучшит все аспекты твоего здоровья, восстановления, тренировок и питания", – отметил Аптон.

Утренние тренировки подходят не всем

Если ты хочешь изменить свое тело или просто вести здоровый образ жизни, тренировки в 5 утра "необязательны". В этом убежден Аптон.

"Тренировка, когда ты можешь показать себя с лучшей стороны и получить максимальную отдачу от тренировок, всегда будет важнейшим фактором", – добавил он.

Все люди индивидуальны, и лучше тренироваться, когда ты чувствуешь себя отлично, чем пытаться заставить свое тело тренироваться в соответствии с чьим-то распорядком.

"Некоторые люди – жаворонки, а некоторые – совы. Поэтому все зависит от твоих биологических часов", – добавила Моллой.

Поэтому она рекомендует найти для себя оптимальное время, когда ты чувствуешь себя максимально хорошо. Все для того, чтобы ты наслаждался тренировками, а не делал их с трудом.

Для этого она предлагает тренироваться в разное время дня в течение нескольких недель, чтобы отследить свой уровень энергии. Это позволит увидеть, как ты себя чувствуешь после тренировки и оценить, понравилось ли тебе тренироваться утром или, например, вечером.

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Перестройка тела – не только о тренировках

Эксперты отмечают, что наращивание мышечной массы при одновременном сжигании жира известное как "перестройка тела". Это сложная задача, особенно если у тебя есть опыт в тренировках.

По словам Аптона, силовые тренировки – это только одна часть головоломки. Ключевым моментом является правильное питание. Ты должен есть правильное количество, в том числе много белка.

Ранее Патрик Шварценеггер рассказал, что его диета обычно состоит из:

5:00 – протеиновый батончик

7:30 – большой полосе

10:30 – яйца с овощами и колбасой

Обед – заранее упакованные блюда, например, 4 куска лосося

16:00 – полосе с арахисовым маслом и желе

17:30 – вяленая говядина

19:00 – мясо, овощи и немного углеводов

Перед сном – мороженое.

Он добавил, что ранее тренировался во время голодания. Но теперь всегда ест перед тренировкой, чтобы улучшить производительность, и нарастить мышцы.

Поэтому тебе совсем необязательно просыпаться с самого утра, чтобы выбираться в спортзал. Найди свой оптимальный график, а также позаботься о сбалансированном питании и здоровом отдыхе. И тебе однозначно удастся достичь желаемых результатов!