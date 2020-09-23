Сиреноголовий (Siren Head) – загадкова людиноподібна істота з надміру високим та кістлявим тілом – популярна інтернет-легенда. Та попри це є люди, які заявляють, що зустрічали його наживо – і вижили. Навіть коли творець персонажа офіційно заявив, що вигадав Сиреноголового, менше моторошних чуток про нього не стало.

Men 24 вирішив розповісти тобі детальніше про те, хто такий Сиреноголовий та чи дійсно варто його боятися.

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Сиреноголовий: досьє (за чутками)

Як виглядає Сиреноголовий

Зріст – 12 метрів.

Шкіра – висохла кольору іржавого металу.

Кінцівки – непропорційно довгі й тонкі, руки й ноги причому чи не однакові завдовжки. Пальці з кігтями.

Замість шиї й голови – щось на кшталт поліна із закріпленими на ньому сиренами (звідси й ім'я).

Здатен у стані трансу перетворюватися й імітувати звуки людей та інших живих істот.



Сиреноголовий полює / Фото звідкись із мережі

Увага! Сиреноголовий вкрай агресивний до людей і дуже небезпечний, адже він – хижак

Мешкає зазвичай у сільській місцевості, маленьких містечках, лісах.

Залюбки заманює в пастки заблукалих людей, особливо дітей (але діти від 3 до 12 років мають значні шанси врятуватися).

Якщо людину піймати не вдається, з'їдає кількох собак або вовків.

Мало хто з людей зміг пережити зустріч з Сиреноголовим, саме тому про нього так мало відомо.

Коли Сиреноголовий нападає, то видає з себе моторошні записи звуки закатованих ним жертв (або сирен).



Це чудовисько полюбляє ліси та підліски, адже легко ховається між дерев / Фото хтозна-звідки

Історія про те, як Сиреноголовий з'явився у нашому світі

Сиреноголовий начебто з'явився задовго до зародження людської цивілізації. Зображення цієї істоти знаходять у безлічі місць, де мешкали первісні люди (але це може бути й розіграш імітаторів).

​Вперше в сучасній історії про Сиреноголового дізналися у 1966 році. Його побачили на кладовищі в Арізоні, США. Родина їхала дорогою та помітила істоту з вікна автомобіля.

16 липня 1995 року група підлітків під час походу в ліс на північному заході штату Арканзас потрапили в пастку Сиреноголового. Вижив тільки хлопець на ім'я Чед, який і оповів історію про монстра.

Наразі маємо 10 свідків, які начебто пережили зустріч з Сиреноголовим. Останнім часом про нього багато згадують у Росії, де часто стали зникати люди.

Але в Росії у Сиреноголового замість голови чомусь зазвичай ліхтар. Можливо, там виник якийсь гібрид або мутант Сиреноголового з якимсь іншим монстром, скажімо, з Кремля – але про це нам нічого не відомо.