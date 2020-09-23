Кто такой Сиреноголовый и почему он стал страшной легендой в сети
Сиреноголовий (Siren Head) – загадочное человекоподобное существо с чрезмерной высоким и костлявым телом – популярная интернет-легенда. Но есть люди, которые заявляют, что встречали его вживую – и выжили. Даже когда создатель персонажа официально заявил, что придумал Сиреноголового, меньше жутких слухов о нем не стало.
Men 24 решил рассказать тебе подробнее о том, кто такой Сиреноголовий и действительно ли стоит его бояться.
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Сиреноголовий: досье (по слухам)
Как выглядит Сиреноголовый
- Рост – 12 метров.
- Кожа – высохшая, цвета ржавого металла.
- Конечности – непропорционально длинные и тонкие, руки и ноги причем почти одинаковые. Пальцы с когтями.
- Вместо шеи и головы – что-то вроде полена с закрепленными на нем сиренами (отсюда и имя).
- Способен в состоянии транса превращаться и имитировать звуки людей и других живых существ.
Сиреноголовый охотится / Фото откуда-то из сети
Внимание! Сиреноголовий крайне агрессивен к людям и очень опасен, ведь он – хищник
- Живет обычно в сельской местности, маленьких городках, лесах.
- Охотно завлекает в ловушки заблудившихся людей, особенно детей (но дети от 3 до 12 лет имеют значительные шансы спастись).
- Если человека поймать не удается, съедает нескольких собак или волков.
- Мало кто из людей смог пережить встречу с Сиреноголовым, поэтому о нем так мало известно.
- Когда Сиреноголовый нападает, то выдает из себя жуткие записи звуки замученных им жертв (или сирен).
Это чудовище любит леса и подлески, ведь легко прячется между деревьев / Фото неизвестно откуда
История о том, как Сиреноголовый появился в нашем мире
- Сиреноголовый якобы появился задолго до зарождения человеческой цивилизации. Изображение этого существа находят во множестве мест, где жили первобытные люди (но это может быть и розыгрыш имитаторов).
- Впервые в современной истории о Сиреноголовом узнали в 1966 году. Его увидели на кладбище в Аризоне, США. Семья ехала по дороге и заметила существо из окна автомобиля.
- 16 июля 1995 группа подростков во время похода в лес на северо-западе штата Арканзас попала в ловушку Сиреноголового. Выжил только парень по имени Чед, который и рассказал историю о монстре.
- Пока имеем 10 свидетелей, которые якобы пережили встречу с Сиреноголовым. В последнее время о нем много вспоминают в России, где часто стали исчезать люди.
- Но в России у Сиреноголового вместо головы почему-то обычно фонарь. Возможно, там возник некий гибрид или мутант Сиреноголового с каким-то другим монстром, скажем, из Кремля – но мы об этом ничего не знаем.