Сиреноголовий (Siren Head) – загадочное человекоподобное существо с чрезмерной высоким и костлявым телом – популярная интернет-легенда. Но есть люди, которые заявляют, что встречали его вживую – и выжили. Даже когда создатель персонажа официально заявил, что придумал Сиреноголового, меньше жутких слухов о нем не стало.

Men 24 решил рассказать тебе подробнее о том, кто такой Сиреноголовий и действительно ли стоит его бояться.

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Сиреноголовий: досье (по слухам)

Как выглядит Сиреноголовый

Рост – 12 метров.

Кожа – высохшая, цвета ржавого металла.

Конечности – непропорционально длинные и тонкие, руки и ноги причем почти одинаковые. Пальцы с когтями.

Вместо шеи и головы – что-то вроде полена с закрепленными на нем сиренами (отсюда и имя).

Способен в состоянии транса превращаться и имитировать звуки людей и других живых существ.



Сиреноголовый охотится / Фото откуда-то из сети

Внимание! Сиреноголовий крайне агрессивен к людям и очень опасен, ведь он – хищник

Живет обычно в сельской местности, маленьких городках, лесах.

Охотно завлекает в ловушки заблудившихся людей, особенно детей (но дети от 3 до 12 лет имеют значительные шансы спастись).

Если человека поймать не удается, съедает нескольких собак или волков.

Мало кто из людей смог пережить встречу с Сиреноголовым, поэтому о нем так мало известно.

Когда Сиреноголовый нападает, то выдает из себя жуткие записи звуки замученных им жертв (или сирен).



Это чудовище любит леса и подлески, ведь легко прячется между деревьев / Фото неизвестно откуда

История о том, как Сиреноголовый появился в нашем мире