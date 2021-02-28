Якщо до пандемії коронавірусу ти активно подорожував, то зараз однозначно відчуваєш гострий дефіцит мандрівок. І поки у світі розгортається вакцинування проти коронавірусу, про вільні подорожі залишається лише мріяти. Тож не дивно, що у дослідників виникло цікаве питання: чи могли б люди відмовитися від сексу заради мандрів. Спойлер: ще й як могли б.

Агрегатор подорожей trivago провів опитування про подорожі у 2021 році. Серед опитаних були 2000 дорослих зі США та Великої Британії. Саме ж анкетування проводилося з 3 по 9 січня цього року.

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Подорожі замість сексу

Дослідження показало, що люди багато від чого можуть відмовитися, щоб знову повернути собі можливість подорожувати без обмежень. Секс, до слова, теж потрапив до списку жертв на користь мандрів.

Понад 80% опитаних заявили, що подорожі для них – частина життя. Тож для його повноцінності майже половина (48%) покинули б свою роботу. Отак просто написали заяву на звільнення, щоб знову вирушити у подорож. Що стосується заощаджень, то 25% опитаних витратили б усі свої гроші на мандрівки. А кожен п'ятий узагалі готовий кинути свого партнера, якби випала нагода вирушити у подорож найближчим часом.



Секс на подорожі проміняли б 38% опитаних американців / Фото Unsplash

Але це ще квіточки. От від сексу на цілий рік відмовилися б 38% респондентів зі США (і 40% з Великої Британії), якби довелося обирати між подорожжю та інтимними зустрічами.

А ти б проміняв секс на подорожі? До слова, українці зараз з дотриманням карантинних обмежень можуть відвідати 95 країн світу. Тож ти уже можеш сміливо планувати свою майбутню відпустку.

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