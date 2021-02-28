Если до пандемии коронавируса ты активно путешествовал, то сейчас однозначно чувствуешь острый дефицит путешествий. И пока в мире разворачивается вакцинация против коронавируса, о свободных путешествиях остается только мечтать. Неудивительно, что у исследователей возник интересный вопрос: могли бы люди отказаться от секса ради странствий. Спойлер: еще как могли бы.

Агрегатор путешествий trivago провел опрос о путешествиях в 2021 году. Среди опрошенных были 2000 взрослых из США и Великобритании. Само же анкетирование проводилось с 3 по 9 января этого года.

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Путешествия вместо секса

Исследование показало, что люди от многого могут отказаться, чтобы снова вернуть себе возможность путешествовать без ограничений. Секс, кстати, тоже попал в список жертв в пользу странствий.

Более 80% опрошенных заявили, что путешествия для них – часть жизни. Поэтому для ее полноценности почти половина (48%) бросили бы свою работу. Так просто написали заявление на увольнение, чтобы снова отправиться в путешествие. Что касается сбережений, то 25% опрошенных потратили бы все свои деньги на путешествия. А каждый пятый вообще готов бросить своего партнера, если бы представилась возможность отправиться в путешествие в ближайшее время.



Секс на путешествия променяли бы 38% опрошенных американцев / Фото Unsplash

Но это еще цветочки. Вот от секса на целый год отказались бы 38% респондентов из США (и 40% из Великобритании), если бы пришлось выбирать между путешествием и интимными встречами.

А ты бы променял секс на путешествия? К слову, украинцы сейчас с соблюдением карантинных ограничений могут посетить 95 стран мира . Поэтому ты уже можешь смело планировать свой будущий отпуск.