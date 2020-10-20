Певица Слава Каминская выложила в сеть горячее фото, на котором она позирует в нижнем белье на фоне спорткара. Фотография настолько крутая, что мы решили показать ее тебе. Наслаждайся крутым фото звезды на Men 24.

Слава Каминская не стесняется оголяться на камеру. Да и не нужно, ведь такое роскошное тело грех прятать за мешковатой одеждой. Men 24 делится с тобой горячим фото певицы, которое она опубликовала на своей странице в инстаграме.

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Певица подписала пост в традиционной комической для себя манере: "Хотела написать что-то умное, но философов в трусах и без меня на просторах инстаграма пруд пруди. Просто руки чешутся что-то выложить, а я не привыкла себе отказывать". И не нужно, ведь кадр очень крутой.

Неудивительно, что подписчики Славы радостно засыпали ее комплиментами под фото:

"Такое не стыдно выложить. Эстетически выглядит";

"Мне нравится, что вы правду говорите. Захотели выложить фото – сделали. Не захотели ничего умного писать – не написали. Зато честно. И правда, если есть что показать, то можно и показать";

"Слава, вы прекрасны! Внешность, харизма, юмор";

"Баба Слава, если бы я была мужчиной, то бы влюбилась без сомнения. А если бы не была уже беременна, то, может, и сменила ориентацию";

"Прикольная вы тетя. Обожаю ваш стёб";

"Мужчины счастливы! Очень сексуально. Жаль, что наши женщины не сильно себя балуют хорошим нижним бельем";

"Мать, да ты огонь";

"Завтра во всех СМИ: "Слава потеряла стыд, срамота".

Нам очень нравится и чувство юмора Славы Каминской, и ее роскошное тело. Ну умеет она очаровывать. Ничего не скажешь!