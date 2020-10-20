Слава Каминская снялась в нижнем белье на фоне спорткара: горячее фото певицы
Певица Слава Каминская выложила в сеть горячее фото, на котором она позирует в нижнем белье на фоне спорткара. Фотография настолько крутая, что мы решили показать ее тебе. Наслаждайся крутым фото звезды на Men 24.
Слава Каминская не стесняется оголяться на камеру. Да и не нужно, ведь такое роскошное тело грех прятать за мешковатой одеждой. Men 24 делится с тобой горячим фото певицы, которое она опубликовала на своей странице в инстаграме.
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Певица подписала пост в традиционной комической для себя манере: "Хотела написать что-то умное, но философов в трусах и без меня на просторах инстаграма пруд пруди. Просто руки чешутся что-то выложить, а я не привыкла себе отказывать". И не нужно, ведь кадр очень крутой.
Неудивительно, что подписчики Славы радостно засыпали ее комплиментами под фото:
- "Такое не стыдно выложить. Эстетически выглядит";
- "Мне нравится, что вы правду говорите. Захотели выложить фото – сделали. Не захотели ничего умного писать – не написали. Зато честно. И правда, если есть что показать, то можно и показать";
- "Слава, вы прекрасны! Внешность, харизма, юмор";
- "Баба Слава, если бы я была мужчиной, то бы влюбилась без сомнения. А если бы не была уже беременна, то, может, и сменила ориентацию";
- "Прикольная вы тетя. Обожаю ваш стёб";
- "Мужчины счастливы! Очень сексуально. Жаль, что наши женщины не сильно себя балуют хорошим нижним бельем";
- "Мать, да ты огонь";
- "Завтра во всех СМИ: "Слава потеряла стыд, срамота".
Нам очень нравится и чувство юмора Славы Каминской, и ее роскошное тело. Ну умеет она очаровывать. Ничего не скажешь!
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