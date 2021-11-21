У своєму останньому відео Свід проводить день, наслідуючи надзвичайно специфічну дієту. Її дотримувався Сильвестр Сталлоне, щоб різко схуднути під час знімань фільму "Роккі ІІІ". Спойлер: вона не надто приємна. Але чого тільки не зробиш задля цікавого контенту.

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Дієта Сильвестра Сталлоне не для всіх

На сніданок Свід починає з невеликого вівсяного печива та коричневого рису. Також він випиває чашку чорної кави з медом і ложкою амінокислот.

Незабаром після цього йде ситний прийом їжі перед тренуванням: омлет з трьох яєчних білків і цільного яйця, ірландська вівсяна каша з манго та фініками, скибка хліба та кава. І, оскільки це дієта, натхненна Роккі, Свід вирішує відтворити сумнозвісний момент. Так, той самий, коли Сталлоне п'є сирі яйця... і це йому не вдається. Знайшов чим налякати, от чесне слово.

Третій прийом їжі складається з курячої грудки, гарбуза та салату з черговою чашкою кави з медом.

Цікаво: Сталлоне свого часу випивав до 25 чашок кави. Тобі ми не рекомендуємо вливати в себе понад 4!

Дивися, як Ассель Свід намагається повторити дієту Сильвестра Сталлоне:

Я офіційно фанат літнього сквошу (різновид кабачків). Це додасть обсяг вашій їжі, і це також буде наднизькокалорійним, тож ви з'їсте їх тоннами, насититеся, і це не погіршить вашу статуру. Тож я можу зрозуміти, чому Роккі включає їх у дієту. Хоча вони не поєднуються з кавою та медом. Безперечно ні,

– підкреслює Свід.

Під час четвертого прийому їжі Свід їсть смажену тилапію на сендвічі з одним лише салатом. Це, на думку нашого героя, сухий і нудний обід, який він описує як "жалюгідний". Після цього він випиває останню чашку кави та з'їдає вівсяне печиво.

Загальна калорійність усіх прийомів: менш як 2000 калорій.

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Дієта Сильвестра Сталлоне для знімань у "Роккі ІІІ" не така уже й страшна. Вона доволі специфічна, а також може не підійти тим, хто не надто любить каву. Брати цілком і повністю на озброєння цей раціон ми б не рекомендували. Натомість можеш надихнутися ним, підлаштувавши під себе. Усе для того, щоб стати кращою версією себе вчорашнього!