В своем последнем видео Свид проводит день, подражая чрезвычайно специфической диете. Ее придерживался Сильвестр Сталлоне, чтобы резко похудеть во время съемок фильма "Рокки ІІІ". Спойлер: она не очень приятная. Но чего только не сделаешь для любопытного контента.

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Диета Сильвестра Сталлоне не для всех

На завтрак Свид начинает с небольшого овсяного печенья и коричневого риса. Также он выпивает чашку черного кофе с медом и ложкой аминокислот.

Вскоре после этого идет сытный прием пищи перед тренировкой: омлет из трех яичных белков и цельного яйца, овсяная ирландская каша с манго и финиками, ломтик хлеба и кофе. И, поскольку это диета, вдохновленная Рокки, Свид решает воспроизвести печально известный момент. Да, тот самый, когда Сталлоне пьет сырые яйца... и это ему не удается. Нашел чем напугать, вот честное слово.

Третий прием пищи состоит из куриной грудки, тыквы и салата с очередной чашкой кофе с медом.

Интересно: Сталлоне в свое время выпивал до 25 чашек кофе. Тебе мы не рекомендуем вливать в себя более 4!

Смотри, как Ассель Свид пытается повторить диету Сильвестра Сталлоне:

Я официально фанат летнего сквоша (разновидность кабачков). Это придаст объем вашей пище, и это также будет сверхнизкокалорийным, так что вы съедите их тоннами, насытитесь, и это не ухудшит ваше телосложение. Так что я могу понять, почему Рокки включает их в диету. Хотя они не смешиваются с кофе и медом. Бесспорно нет,

– подчеркивает Свид.

Во время четвертого приема пищи Свид ест жареную тилапию на сэндвиче с одним только салатом . Это, по мнению нашего героя, сухой и скучный обед, который он описывает как "жалкий". После этого он выпивает последнюю чашку кофе и съедает овсяное печенье.

Общая калорийность всех приемов: менее 2000 калорий.

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