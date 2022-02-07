Як ти думаєш, скільки разів на тиждень твій найкращий друг займається сексом? Дивно уявити, але саме таке запитання дослідники Ipsos ставили досить великій кількості добровольців.

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Як часто люди займаються сексом?

Більшість людей, особливо чоловіки, переоцінюють, наскільки часто решта займається сексом у порівнянні з ними. Соціолог та автор книги "Небезпеки сприйняття" Боббі Даффі звертається до цієї "примітної помилки" у статті для BBC.

У рамках тривалих досліджень Ipsos ми попросили мешканців Великої Британії та США вгадати, наскільки часто люди віком 18 – 29 років у їхній країні займалися сексом за останні чотири тижні,

– каже він.

Середнє припущення про молодих чоловіків в обох країнах полягає в тому, що вони займалися сексом 14 разів за останній місяць.

про молодих чоловіків в обох країнах полягає в тому, Але насправді мовиться лише про 5 разів у Великій Британії та 4 – у США.

Наше припущення означає, що в середньому молоді люди займаються сексом через день – близько 180 разів на рік – у порівнянні з більш приземленою реальністю близько 50 разів,

– підкреслює актор книги.



Ми чомусь вважаємо, що люди навколо частіше займаються сексом / Фото Pablo Heimplatz

Але це навіть не найбільша наша помилка. Як продовжує Даффі, "чоловіки помиляються ще більше, коли гадають про сексуальне життя молодих жінок як у США, так і в Британії".

Чоловіки думають, що молоді жінки займаються сексом 22 рази на місяць у Британії та 23 рази на місяць у США. Але насправді це приблизно вп'ятеро перевищений показник.

Чому така невідповідність?

Даффі каже, що це може бути пов'язане з їхньою скритністю: "На відміну від багатьох інших основних видів людської поведінки, коли ми можемо краще зрозуміти соціальні норми шляхом спостереження, секс переважно відбувається за щільно зачиненими дверима".

Він також додає, що існують культурні впливи, які спонукають жінок применшувати кількість чоловіків, з якими вони спали, і спонукають чоловіків перебільшувати свій власний рахунок. Це явище, яке The Atlantic і Salon докладно досліджували, розвінчуючи ідею про те, що у жінок менше статевого потягу, ніж у чоловіків.

"Жіноча сексуальність – це не та раціональна, цивілізована та врівноважуюча сила, якою її так часто зображують... вона низинна, тваринна та ненаситна, все, що ми говорили собі про чоловічу сексуальність", – йдеться у публікації.



Чоловіки частіше схильні перебільшувати частоту свого сексу / Фото We-Vibe Toys

Проте, попри це, дослідження показують, що чоловіки менш розбірливі, ніж жінки, коли справа доходить до випадкового сексу. Припускаючи, що хоча жінки можуть хотіти сексу так само сильно, як і чоловіки, вони часто не почуваються так впевнено, займаючись ним.

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А тепер спробуй чесно відповісти собі, наскільки часто у тебе буває секс. А що ти розказуєш друзям за пивом? Підозрюємо, у кілька разів ти таки перебільшуєш реальні цифри. Те ж роблять і твої товариші, тож ніколи не порівнюй себе з іншими.