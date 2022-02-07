Как ты думаешь, сколько раз в неделю твой лучший друг занимается сексом? Странно представить, но именно такой вопрос исследователи Ipsos задавали достаточно большому количеству добровольцев.

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Как часто люди занимаются сексом?

Большинство людей, особенно мужчины, переоценивают, насколько часто остальные занимаются сексом по сравнению с ними. Социолог и автор книги "Опасности восприятия" Бобби Даффи обращается к этой "примечательной ошибке" в статье для BBC .

В рамках долгих исследований Ipsos мы попросили жителей Великобритании и США угадать, как часто люди в возрасте 18 – 29 лет в их стране занимались сексом за последние четыре недели,

– говорит он.

Среднее предположение о молодых мужчинах в обеих странах состоит в том, что они занимались сексом 14 раз за последний месяц.

Но на самом деле говориться об всего 5 раз в Великобритании и 4 – в США.

Наше предположение означает, что в среднем молодые люди занимаются сексом через день – около 180 раз в год – по сравнению с более приземленной реальностью около 50 раз,

– подчеркивает актер книги.



Мы почему-то считаем, что люди вокруг чаще занимаются сексом / Pablo Heimplatz

Но это даже не самая большая наша ошибка. Как продолжает Даффи, "мужчины ошибаются еще больше, когда думают о сексуальной жизни молодых женщин как в США, так и в Британии".

Мужчины полагают, что молодые женщины занимаются сексом 22 раза в месяц в Британии и 23 раза в месяц в США. Но на самом деле это примерно в пять раз превышенный показатель.

Почему такое несоответствие?

Даффи говорит, что это может быть связано с их скрытностью: "В отличие от многих других основных видов человеческого поведения, когда мы можем лучше понять социальные нормы путем наблюдения, секс в основном происходит за плотно закрытыми дверями".

Он также добавляет, что существуют культурные влияния, которые побуждают женщин уменьшать количество мужчин, с которыми они спали, и побуждают мужчин преувеличивать свой собственный счет. Это явление, которое The Atlantic и Salon подробно исследовали, развенчивая идею о том, что у женщин меньше полового влечения, чем у мужчин.

"Женская сексуальность – это не та рациональная, цивилизованная и уравновешивающая сила, которой ее так часто изображают... она низменна, животна и ненасытна, все, что мы говорили себе о мужской сексуальности", – говорится в публикации.



Мужчины чаще склонны преувеличивать частоту своего секса / Фото We-Vibe Toys

Тем не менее, исследования показывают, что мужчины менее разборчивы, чем женщины, когда дело доходит до случайного секса. Предполагая, что хотя женщины могут хотеть секса так же сильно, как мужчины, они часто не чувствуют себя так уверенно, занимаясь им.

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