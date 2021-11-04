До твоєї уваги 5 крутих рецептів сніданків, багатих на білок. З їхньою допомогою ти зможеш наростити м'язову масу й досягнути бажаних результатів у тренажерному залі!
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Панкейки з бананом і сироваткою
Що може бути кращим для початку дня, ніж теплий панкейк? Цей рецепт тобі однозначно сподобається.
Інгредієнти:
- 80 грамів вівсянки
- 1 великий стиглий банан
- 100 мілілітрів води
- 20 грамів протеїнового порошку
- 1 яйце
- 50 грамів чорниці
- 20 грамів меду
- дрібка солі
Панкейки не лише смачні, а й дуже ситні / Фото Calum Lewis
Приготування:
- Помісти усі інгредієнти (крім меду та чорниці) у блендер і перемішай до однорідної маси.
- Потім у розігріту сковороду налий трохи олії та влий рідке тісто. Має вийти кілька панкейків. Не роби їх занадто великими, інакше вони будуть не такими смачними.
- Коли вони стануть коричневими з обох боків, зніми їх зі сковороди та посип медом і чорницею. Не зайвими будуть грецький йогурт або арахісова паста.
Макроси
- Білок: 30 грамів
- Жири: 12 грамів
- Вуглеводи: 95 грамів
Кількість калорій: 640.
Грецький йогурт з бананом, волоським горіхом і медом
Якщо у тебе немає шаленого апетиту зранку, то можна взяти на озброєння такий сніданок. Цей рецепт дозволить не лише поповнити необхідну кількість калорій, а й принести користь організму.
Інгредієнти:
- 120 грамів банана (1 великий)
- 350 грамів грецького йогурту (10% жирності)
- 25 грамів несолоних волоських горіхів
- 1 столова ложка меду
- 25 грамів мюслів
Приготування:
- Наріж банан кружальцями та кинь усі інгредієнти в миску. Смачного!
Макроси
- Білок: 22 грами
- Жири: 56 грамів
- Вуглеводи: 84 грами
Кількість калорій: 844.
Сендвіч на сніданок з беконом та яйцем
Бутербродами уже нікого не здивуєш. Ми ж рекомендуємо тобі спробувати варіант, який не лише наситить, а й подарує необхідну кількість поживних речовин.
Інгредієнти:
- 2 скибочки хліба
- 3 скибочки бекону
- 1 половинка авокадо
- 2 яйця
- 2 яєчні білки
- 1/4 червоної цибулі
Приготуй собі сендвіч з авокадо та яйцем / Фото Joseph Gonzalez
Приготування:
- Виклади бекон на сковороду й обсмаж скибочки близько 2 хвилин.
- Потім додай 2 яйця та 2 яєчні білки з червоною цибулею, поки підсмажуєш хліб.
- На хліб виклади нарізаний авокадо. Зверху додай яйця, бекон і цибулю.
Макроси
- Білок: 24 грами
- Жири: 35 грамів
- Вуглеводи: 43 грами
Кількість калорій: 659.
Вівсяні пластівці з бананом, арахісовим маслом, сироваткою та мигдалем
Хрумкий мигдаль, вершкова нотка арахісової олії та солодкий банановий смак. Звучить круто, чи не так?
Інгредієнти:
- 60 грамів банана (половина)
- 15 грамів арахісової пасти
- 15 грамів мигдалю
- 75 грамів вівсянки
- 28 грамів порошку сироваткового протеїну
- дрібка морської солі
Приготування:
- Банан нарізати кружальцями, а мигдаль дрібно нарізати.
- Вівсянку поставити на вогонь з водою та додати дрібку солі для смаку.
- Коли вівсянка буде готова, додай ложку сироватки, а також банан, мигдаль та арахісове масло.
Макроси
- Білок: 39 грамів
- Жири: 25 грамів
- Вуглеводи: 65 грамів
Кількість калорій: 844.
Смузі з бананом та мигдалем
Пропускаєш сніданок? Це доволі погана ідея, якщо ти хочеш наростити м'язову масу. Ми рекомендуємо замість цього спробувати поснідати за допомогою смузі.
Інгредієнти:
- 1 великий банан
- 100 мілілітрів знежиреного молока (можна і воду)
- 30 грамів вівсянки
- 20 грамів мигдалю
- 28 грамів сироватки зі смаком шоколаду
- 70 грамів грецького йогурту
Смузі підійде для тих, хто не звик щільно снідати / Фото Jugoslocos
Приготування:
- Кинь усе в блендер і перемішуйте, доки не отримаєш структуру, яка тобі сподобається. Смачного!
Макроси
- Білок: 36 грамів
- Жири: 21 грам
- Вуглеводи: 58 грамів
Кількість калорій: 573.
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