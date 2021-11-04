До твоєї уваги 5 крутих рецептів сніданків, багатих на білок. З їхньою допомогою ти зможеш наростити м'язову масу й досягнути бажаних результатів у тренажерному залі!

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Панкейки з бананом і сироваткою

Що може бути кращим для початку дня, ніж теплий панкейк? Цей рецепт тобі однозначно сподобається.

Інгредієнти:

  • 80 грамів вівсянки
  • 1 великий стиглий банан
  • 100 мілілітрів води
  • 20 грамів протеїнового порошку
  • 1 яйце
  • 50 грамів чорниці
  • 20 грамів меду
  • дрібка солі

Приготуй на сніданок панкейки
Панкейки не лише смачні, а й дуже ситні / Фото Calum Lewis

Приготування:

  1. Помісти усі інгредієнти (крім меду та чорниці) у блендер і перемішай до однорідної маси.
  2. Потім у розігріту сковороду налий трохи олії та влий рідке тісто. Має вийти кілька панкейків. Не роби їх занадто великими, інакше вони будуть не такими смачними.
  3. Коли вони стануть коричневими з обох боків, зніми їх зі сковороди та посип медом і чорницею. Не зайвими будуть грецький йогурт або арахісова паста.

Макроси

  • Білок: 30 грамів
  • Жири: 12 грамів
  • Вуглеводи: 95 грамів

Кількість калорій: 640.

Грецький йогурт з бананом, волоським горіхом і медом

Якщо у тебе немає шаленого апетиту зранку, то можна взяти на озброєння такий сніданок. Цей рецепт дозволить не лише поповнити необхідну кількість калорій, а й принести користь організму.

Інгредієнти:

  • 120 грамів банана (1 великий)
  • 350 грамів грецького йогурту (10% жирності)
  • 25 грамів несолоних волоських горіхів
  • 1 столова ложка меду
  • 25 грамів мюслів

Приготування:

  1. Наріж банан кружальцями та кинь усі інгредієнти в миску. Смачного!

Макроси

  • Білок: 22 грами
  • Жири: 56 грамів
  • Вуглеводи: 84 грами

Кількість калорій: 844.

Сендвіч на сніданок з беконом та яйцем

Бутербродами уже нікого не здивуєш. Ми ж рекомендуємо тобі спробувати варіант, який не лише наситить, а й подарує необхідну кількість поживних речовин.

Інгредієнти:

  • 2 скибочки хліба
  • 3 скибочки бекону
  • 1 половинка авокадо
  • 2 яйця
  • 2 яєчні білки
  • 1/4 червоної цибулі

Такий сендвіч наситить тебе та містить достатньо білків
Приготуй собі сендвіч з авокадо та яйцем / Фото Joseph Gonzalez

Приготування:

  1. Виклади бекон на сковороду й обсмаж скибочки близько 2 хвилин.
  2. Потім додай 2 яйця та 2 яєчні білки з червоною цибулею, поки підсмажуєш хліб.
  3. На хліб виклади нарізаний авокадо. Зверху додай яйця, бекон і цибулю.

Макроси

  • Білок: 24 грами
  • Жири: 35 грамів
  • Вуглеводи: 43 грами

Кількість калорій: 659.

Вівсяні пластівці з бананом, арахісовим маслом, сироваткою та мигдалем

Хрумкий мигдаль, вершкова нотка арахісової олії та солодкий банановий смак. Звучить круто, чи не так?

Інгредієнти:

  • 60 грамів банана (половина)
  • 15 грамів арахісової пасти
  • 15 грамів мигдалю
  • 75 грамів вівсянки
  • 28 грамів порошку сироваткового протеїну
  • дрібка морської солі

Приготування:

  1. Банан нарізати кружальцями, а мигдаль дрібно нарізати.
  2. Вівсянку поставити на вогонь з водою та додати дрібку солі для смаку.
  3. Коли вівсянка буде готова, додай ложку сироватки, а також банан, мигдаль та арахісове масло.

Макроси

  • Білок: 39 грамів
  • Жири: 25 грамів
  • Вуглеводи: 65 грамів

Кількість калорій: 844.

Смузі з бананом та мигдалем

Пропускаєш сніданок? Це доволі погана ідея, якщо ти хочеш наростити м'язову масу. Ми рекомендуємо замість цього спробувати поснідати за допомогою смузі.

Інгредієнти:

  • 1 великий банан
  • 100 мілілітрів знежиреного молока (можна і воду)
  • 30 грамів вівсянки
  • 20 грамів мигдалю
  • 28 грамів сироватки зі смаком шоколаду
  • 70 грамів грецького йогурту

Смузі сподобається тим, хто не звик щільно снідати
Смузі підійде для тих, хто не звик щільно снідати / Фото Jugoslocos

Приготування:

  1. Кинь усе в блендер і перемішуйте, доки не отримаєш структуру, яка тобі сподобається. Смачного!

Макроси

  • Білок: 36 грамів
  • Жири: 21 грам
  • Вуглеводи: 58 ​​грамів

Кількість калорій: 573.

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Ці 5 рецептів ти можеш чергувати щодня, щоб урізноманітнювати свій сніданок. Гарантуємо, що ти не лише надовго зберігатимеш відчуття ситості, а й зможеш нарешті наростити необхідну м'язову масу.