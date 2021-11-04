До твоєї уваги 5 крутих рецептів сніданків, багатих на білок. З їхньою допомогою ти зможеш наростити м'язову масу й досягнути бажаних результатів у тренажерному залі!

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Панкейки з бананом і сироваткою

Що може бути кращим для початку дня, ніж теплий панкейк? Цей рецепт тобі однозначно сподобається.

Інгредієнти:

80 грамів вівсянки

1 великий стиглий банан

100 мілілітрів води

20 грамів протеїнового порошку

1 яйце

50 грамів чорниці

20 грамів меду

дрібка солі



Панкейки не лише смачні, а й дуже ситні / Фото Calum Lewis

Приготування:

Помісти усі інгредієнти (крім меду та чорниці) у блендер і перемішай до однорідної маси. Потім у розігріту сковороду налий трохи олії та влий рідке тісто. Має вийти кілька панкейків. Не роби їх занадто великими, інакше вони будуть не такими смачними. Коли вони стануть коричневими з обох боків, зніми їх зі сковороди та посип медом і чорницею. Не зайвими будуть грецький йогурт або арахісова паста.

Макроси

Білок: 30 грамів

30 грамів Жири: 12 грамів

12 грамів Вуглеводи: 95 грамів

Кількість калорій: 640.

Грецький йогурт з бананом, волоським горіхом і медом

Якщо у тебе немає шаленого апетиту зранку, то можна взяти на озброєння такий сніданок. Цей рецепт дозволить не лише поповнити необхідну кількість калорій, а й принести користь організму.

Інгредієнти:

120 грамів банана (1 великий)

350 грамів грецького йогурту (10% жирності)

25 грамів несолоних волоських горіхів

1 столова ложка меду

25 грамів мюслів

Приготування:

Наріж банан кружальцями та кинь усі інгредієнти в миску. Смачного!

Макроси

Білок: 22 грами

22 грами Жири: 56 грамів

56 грамів Вуглеводи: 84 грами

Кількість калорій: 844.

Сендвіч на сніданок з беконом та яйцем

Бутербродами уже нікого не здивуєш. Ми ж рекомендуємо тобі спробувати варіант, який не лише наситить, а й подарує необхідну кількість поживних речовин.

Інгредієнти:

2 скибочки хліба

3 скибочки бекону

1 половинка авокадо

2 яйця

2 яєчні білки

1/4 червоної цибулі



Приготуй собі сендвіч з авокадо та яйцем / Фото Joseph Gonzalez

Приготування:

Виклади бекон на сковороду й обсмаж скибочки близько 2 хвилин. Потім додай 2 яйця та 2 яєчні білки з червоною цибулею, поки підсмажуєш хліб. На хліб виклади нарізаний авокадо. Зверху додай яйця, бекон і цибулю.

Макроси

Білок: 24 грами

24 грами Жири: 35 грамів

35 грамів Вуглеводи: 43 грами

Кількість калорій: 659.

Вівсяні пластівці з бананом, арахісовим маслом, сироваткою та мигдалем

Хрумкий мигдаль, вершкова нотка арахісової олії та солодкий банановий смак. Звучить круто, чи не так?

Інгредієнти:

60 грамів банана (половина)

15 грамів арахісової пасти

15 грамів мигдалю

75 грамів вівсянки

28 грамів порошку сироваткового протеїну

дрібка морської солі

Приготування:

Банан нарізати кружальцями, а мигдаль дрібно нарізати. Вівсянку поставити на вогонь з водою та додати дрібку солі для смаку. Коли вівсянка буде готова, додай ложку сироватки, а також банан, мигдаль та арахісове масло.

Макроси

Білок: 39 грамів

39 грамів Жири: 25 грамів

25 грамів Вуглеводи: 65 грамів

Кількість калорій: 844.

Смузі з бананом та мигдалем

Пропускаєш сніданок? Це доволі погана ідея, якщо ти хочеш наростити м'язову масу. Ми рекомендуємо замість цього спробувати поснідати за допомогою смузі.

Інгредієнти:

1 великий банан

100 мілілітрів знежиреного молока (можна і воду)

30 грамів вівсянки

20 грамів мигдалю

28 грамів сироватки зі смаком шоколаду

70 грамів грецького йогурту



Смузі підійде для тих, хто не звик щільно снідати / Фото Jugoslocos

Приготування:

Кинь усе в блендер і перемішуйте, доки не отримаєш структуру, яка тобі сподобається. Смачного!

Макроси

Білок: 36 грамів

36 грамів Жири: 21 грам

21 грам Вуглеводи: 58 ​​грамів

Кількість калорій: 573.

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Ці 5 рецептів ти можеш чергувати щодня, щоб урізноманітнювати свій сніданок. Гарантуємо, що ти не лише надовго зберігатимеш відчуття ситості, а й зможеш нарешті наростити необхідну м'язову масу.