К твоему вниманию 5 крутых рецептов завтраков, богатых белком. С их помощью ты сможешь нарастить мышечную массу и добиться желаемых результатов в тренажерном зале!
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Панкейки с бананом и сывороткой
Что может быть лучше для начала дня, чем теплый панкейк? Этот рецепт тебе однозначно понравится.
Ингредиенты:
- 80 граммов овсянки
- 1 большой спелый банан
- 100 миллилитров воды
- 20 граммов протеинового порошка
- 1 яйцо
- 50 граммов черники
- 20 граммов меда
- щепотка соли
Панкейки не только вкусные, но и очень сытные / Фото Calum Lewis
Приготовление:
- Помести все ингредиенты (кроме меда и черники) в блендер и перемешай до однородной массы.
- Затем в разогретую сковороду налей немного масла и влей жидкое тесто. Должно получиться несколько панкейков. Не делай их слишком большими, иначе они будут не столь вкусными.
- Когда они станут коричневыми с обеих сторон, сними их со сковороды и посыпь медом и черникой. Не лишними будут греческий йогурт или арахисовая паста.
Макросы
- Белок: 30 граммов
- Жиры: 12 граммов
- Углеводы: 95 граммов
Количество калорий: 640.
Греческий йогурт с бананом, грецким орехом и медом
Если у тебя нет бешеного аппетита с утра, то можно взять на вооружение такой завтрак. Этот рецепт позволит не только восполнить необходимое количество калорий, но и принести пользу организму.
Ингредиенты:
- 120 граммов банана (1 большой)
- 350 граммов греческого йогурта (10% жирности)
- 25 грамм несоленых грецких орехов
- 1 столовая ложка меда
- 25 граммов мюслей
Приготовление:
- Нарежь банан кружками и брось все ингредиенты в миску. Приятного аппетита!
Макросы
- Белок: 22 грамма
- Жиры: 56 граммов
- Углеводы: 84 грамма
Количество калорий: 844.
Сэндвич на завтрак с беконом и яйцом
Бутербродами уже никого не удивишь. Мы же рекомендуем попробовать вариант, который не только насытит, но и подарит необходимое количество питательных веществ.
Ингредиенты:
- 2 ломтика хлеба
- 3 ломтика бекона
- 1 половинка авокадо
- 2 яйца
- 2 яичных белка
- 1/4 красного лука
Приготовь себе сэндвич с авокадо и яйцом / Фото Joseph Gonzalez
Приготовление:
- Выложи бекон на сковороду и обжарь ломтики около 2 минут.
- Затем добавь 2 яйца и 2 яичных белка с красным луком, пока поджариваешь хлеб.
- На хлеб выложи нарезанный авокадо. Сверху добавь яйца, бекон и лук.
Макросы
- Белок: 24 грамма
- Жиры: 35 граммов
- Углеводы: 43 грамма
Количество калорий: 659.
Овсяные хлопья с бананом, арахисовым маслом, сывороткой и миндалем
Хрустящий миндаль, сливочная нотка арахисового масла и сладкий банановый вкус. Звучит вкрутую, не так ли?
Ингредиенты:
- 60 граммов банана (половина)
- 15 граммов арахисовой пасты
- 15 граммов миндаля
- 75 граммов овсянки
- 28 граммов порошка сывороточного протеина
- щепотка морской соли
Приготовление:
- Банан порезать кружочками, а миндаль мелко порезать.
- Овсянку поставить на огонь с водой и добавить щепотку соли для вкуса.
- Когда овсянка будет готова, добавь ложку сыворотки, банан, миндаль и арахисовое масло.
Макросы
- Белок: 39 граммов
- Жиры: 25 граммов
- Углеводы: 65 граммов
Количество калорий: 844.
Смузи с бананом и миндалем
Пропускаешь завтрак? Это довольно плохая идея, если ты хочешь нарастить мышечную массу. Мы рекомендуем вместо этого попытаться позавтракать с помощью смузи.
Ингредиенты:
- 1 большой банан
- 100 миллилитров обезжиренного молока (можно и воду)
- 30 граммов овсянки
- 20 граммов миндаля
- 28 граммов сыворотки со вкусом шоколада
- 70 граммов греческого йогурта
Смузи подойдет для тех, кто не привык плотно завтракать. / Фото Jugoslocos
Приготовление:
- Брось все в блендер и перемешивай, пока не получишь понравившуюся тебе структуру. Приятного аппетита!
Макросы
- Белок: 36 граммов
- Жиры: 21 грамм
- Углеводы: 58 грамм
Количество калорий: 573.
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Эти 5 рецептов ты можешь чередовать каждый день, чтобы разнообразить свой завтрак. Гарантируем, что ты не только надолго будешь сохранять чувство сытости, но и сможешь наконец нарастить необходимую мышечную массу.