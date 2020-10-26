Якщо ти віддаєш перевагу тренуванням зранку, то, мабуть, неодноразово ставив собі питання, пов'язане зі сніданком. З одного боку підкріпитися та набратися енергії потрібно, аби не розвалитися у спортзалі. А з іншого – чи корисно це для твого тіла? От науковці нарешті дали відповідь на питання: снідати до чи після тренування?

Ми на Men 24 не забуваємо нагадувати тобі, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Але чи потрібно їсти перед тренуванням зранку? На це питання відповів Хав'єр Гонсалес, фізіолог з Університету Бата у Великобританії. Він розповів, чи потрібно снідати перед тренуванням. Дані дослідження опублікували у журналі The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Снідати до чи після сніданку?

Дослідження свідчать, що тренування перед сніданком дозволяє спалити удвічі більше жиру, ніж після нього.

Чому так відбувається? Вживання вуглеводів викликає підвищення рівня глюкози в крові, що спричиняє викид гормону інсуліну.

Якщо ти тренуєшся після сніданку, організм використовує цукор для живлення важливих м'язів. Натомість тренування натщесерце змушує твій організм отримувати енергію з жиру, який "накопичується на майбутнє".



Тренування перед сніданком дозволяють спалити удвічі більше жиру / Фото rawpixel

Для проведення дослідження науковці поділили чоловіків з надмірною вагою на дві групи. Одна снідала перед тренуваннями, а інша – після. Саме спостереження тривало шість тижнів. І хоч очевидних результатів схуднення воно не показало (а це і не було основною метою дослідження), науковці виявили зв'язок між сніданком і рівнем інсуліну.

Чоловіки, які тренувалися до сніданку, мали нижчий рівень інсуліну в крові. Це свідчить, що вони під час тренувань спалювали більше жиру.

Чим снідати перед тренуваннями

Якщо ж ти звик снідати перед тренуваннями, то тобі слід потурбуватися про скорочення вмісту простих вуглеводів у раціоні. Тож жодних кексиків, булочок і сухих сніданків.

Натомість у твоєму сніданку має бути багато амінокислот, достатня кількість білку та клітковини. Вони дозволять не лише наситити організм, а й нарощувати м'язову масу.



У сніданку має бути менше простих вуглеводів / Фото eatthis

Ми, звичайно ж, не закликаємо тебе відмовлятися від сніданку перед тренуваннями. Можеш перекусити, якщо це позитивно вплине на твою результативність. Але потурбуйся тоді, щоби твій сніданок не потрібно було "зганяти" на тренажерах.

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