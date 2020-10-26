Если ты предпочитаешь тренировки утром, то, наверное, неоднократно ставил вопрос, связанный с завтраком. С одной стороны подкрепиться и набраться энергии нужно, чтобы не развалиться в спортзале. А с другой – полезно ли это для твоего тела? Вот ученые наконец дали ответ на вопрос: завтракать до или после тренировки?

Мы на Men 24 не забываем напоминать тебе, что завтрак – очень важный прием пищи. Но нужно ли есть перед тренировкой утром? На этот вопрос ответил Хавьер Гонсалес, физиолог из Университета Бата в Великобритании. Он рассказал, нужно ли завтракать перед тренировкой. Данные исследования опубликовали в журнале The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism .

Примечательно 5 привычек здорового образа жизни, которые должна выработать каждый мужчина

Завтракать до или после завтрака?

Исследования показывают, что тренировки перед завтраком позволяет сжечь вдвое больше жира , чем после него.

Почему так происходит? Употребление углеводов вызывает повышение уровня глюкозы в крови, что приводит к выбросу гормона инсулина.

Если ты тренируешься после завтрака, организм использует сахар для питания важных мышц. Зато тренировки натощак заставляет твой организм получать энергию из жира, который "накапливается на будущее".



Тренировка перед завтраком позволяют сжечь вдвое больше жира / Фото rawpixel

Для проведения исследования ученые разделили мужчин с избыточным весом на две группы. Одна завтракала перед тренировками, а другая – после. Само наблюдение продолжалось шесть недель. И хотя очевидных результатов похудения оно не показало (а это и не было основной целью исследования), ученые обнаружили связь между завтраком и уровнем инсулина.

Мужчины, которые тренировались до завтрака, имели более низкий уровень инсулина в крови. Это свидетельствует, что они во время тренировок сжигали больше жира.

Чем завтракать перед тренировками

Если ты привык завтракать перед тренировками, то тебе следует позаботиться о сокращении содержания простых углеводов в рационе. Поэтому никаких кексиков, булочек и сухих завтраков.

Зато в твоему завтраку должно быть много аминокислот, достаточное количество белка и клетчатки . Они позволят не только насытить организм, но и наращивать мышечную массу.



В завтраке должно быть меньше простых углеводов / Фото eatthis

Мы, конечно же, не призываем тебя отказываться от завтрака перед тренировками. Можешь перекусить, если это положительно повлияет на твою результативность. Но позаботься тогда, чтобы твой завтрак не нужно было "сгонять" на тренажерах.