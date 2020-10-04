Горячий Instagram недели: жаркие фото самой высокооплачиваемой актрисы года
На этой неделе в рубрике Горячий Instagam недели мы расскажем тебе о София Вергаре. Она возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис 2020 по версии Forbes. Смотри горячие фото Софии на Men 24.
Волшебная София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. Если верить Forbes, то в 2020 году она заработала 43 миллиона долларов. Львиную долю прибыли принесли съемки в сериале "Американская семейка". Men 24 делится горячими фотографиями актрисы, которая сумела обойти Анджелину Джоли и Галь Гадот.
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София Вергара
- Возраст: 48 лет
- Знак Зодиака: Рак
- Рост: 170 см
- Страна: Колумбия
- Семейный положение: замужем
Волшебная София Вергара – американо-колумбийская актриса, фотомодель, а также телеведущая. Она стала безумно популярной благодаря тому, что вела американские телешоу, а также снималась в сериале "Американская семейка". За роль в нем Софию 4 раза номинировали на получение "Золотого глобуса". В 2014 году Forbes поставил ее на 32 место в рейтинге самых влиятельных женщин мира. А в 2020 году она стала самой высокооплачиваемой актрисой.
Смотри горячие фото Софии Вергары на Men 24
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