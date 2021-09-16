Не будем удивляться, что кто-то видит НЛО на Солнце, которые залетают туда заправиться. Или составляет каталог животного мира Марса. Хотя, конечно, все это – выдумки.

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Солнце – заправка для НЛО

В NASA есть целый флот космических аппаратов, которые наблюдают за Солнцем. Среди прочего они следят и за погодой в космосе (особенно за извержениями на нашей звезде, которые могут повлиять на Землю).

И вот в 2012 году человечество увидело телескопические изображения, которые что-то показывали в тени Солнца. Что же там увидели некоторые люди? Правильно – НЛО , да не простое, а такое, что заправлялось с помощью солнечной плазмы.

И кого волнует объяснения NASA, где четко указано, что на фото – холодная плазма солнечного протуберанца. Это же надо еще объяснять, что такое плазма, почему она бывает холодной, что такое протуберанцы... НЛО – куда более простое объяснение.



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На Марсе есть люди и животные

Благодаря аппаратам NASA Opportunity и Curiosity, которые регулярно фотографируют поверхность Марса, заинтересованные зрители могут видеть "красную планету" практически вживую. NASA даже публикует в интернете необработанные изображения.

Это чтобы организацию не обвиняли в каких-то фальсификациях (любителей такого более чем достаточно). Неудивительно, что на некоторых фото всплывают странные очертания или фигуры.

О, и здесь человеческая фантазия получает простор на разгуляться. Например, в 2008 Opportunity сфотографировал "женскую фигуру". Другие фотографии показывают "животных", и даже "ложки".

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И кого волнует, что на Марсе очень скалистый ландшафт , который в игре света и теней может складываться буквально в очертания чего угодно.

И кого волнует, что поверхность Марса обожжена радиацией , а атмосфера – это в основном углекислый газ.

И кого волнует, что человеческий мозг автоматически ищет знакомые изображения в случайных шаблонах...