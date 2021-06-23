Соня Плакидюк чудово знає, які світлини найбільше подобаються її прихильникам. Тож вона з величезним задоволенням ділиться спокусливими кадрами у спідній білизні або купальниках. Цього разу чарівна фешн-фотографиня вирішила не робити винятків.

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Красуня знову вирушила до Туреччини, щоб відпочити та зарядитися енергією. А ще й для того, щоб наробити багато гарячих фото, які однозначно сподобаються її підписникам. Остання серія кадрів підтверджує це, адже вона зібрала не лише кілька десятків тисяч лайків, а й безліч коментарів. Традиційно залишаємо для тебе найкращі з них:

"А де султан Сулейман?";

"Соня, ви – неймовірна";

"Дуже красива";

"Оце ноги";

"Справжня русалка";

"Сонечко, ви просто ідеальна".

Нам теж шалено подобаються свіжі фото Соні Плакидюк. Тож закликаємо і тебе поставити лайк фешн-фотографині, а також підписатися на неї. Гарантуємо, що попереду на тебе очікує ще багато гарячих кадрів від красуні!

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