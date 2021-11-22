Вона вдарила по Землі внаслідок серії сонячних спалахів напередодні – 1 і 2 листопада. А спалахи ці пов'язані з магнітними бурями на поверхні Сонця.

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Сонячна буря змінила космічну погоду: що та чому сталося

Цикл сонячної активності триває приблизно 11 років. Сонячні бурі початку листопада 2021 року ознаменували початок нового циклу.

Досі вчені спостерігали мало активності на Сонці, тепер почалося нарощення її потужності.

її потужності. Її максимуму, як розповів Білл Муртаг із Центру прогнозування сонячної погоди (SWPC), очікують у 2025 році.

Ми бачимо збільшення активності. Це свого роду фаза пробудження Сонця,

– пояснив Муртаг.

Cannibal CME – що це за сонячна буря

Cannibal CME – це геомагнітна буря, яка виникла через серію викидів корональної маси Сонця (бульбашки сонячного матеріалу, така собі "відрижка" Сонця).

CME — це, по суті, хмара плазмового газу вагою у мільярди тонн із магнітними полями. Тобто, Сонце випустило магніт у космос, і цей магніт транзитував від Сонця до Землі на 150 мільйонів кілометрів,

– розповів Муртаг.

Чому її назвали Cannibal (канібальською)? Бо вона прожерла дірку в космосі, проковтнувши інші магнітні поля.



Сонячна буря впливає і на Землю, і впливає потужно / Фото indiatimes

"І що?" – можеш спитати ти. А те, що у Землі є власне магнітне поле, і з магнітними полями з космосу воно не завжди дружить. Частіше, власне, свариться з ними. От через таку сварку й виникає геомагнітна буря.

Збільшення активності Сонця: чому це важливо

Сонячна активність на Землю впливає набагато більше, ніж Сонце у звичному стані. Сонячні спалахи можуть викликати низку явищ, які називають космічною погодою. Це, зокрема, і красиві полярні сяйва, і, на жаль, пошкодження супутників.

А ще – впливають на інфраструктуру , включаючи електромережі (наприклад, у 1989 році сонячна буря спричинила 12-годинне відключення електроенергії в Канаді у провінції Квебек), на радіозв’язок літаків тощо.

, включаючи електромережі (наприклад, у 1989 році сонячна буря спричинила 12-годинне відключення електроенергії в Канаді у провінції Квебек), на радіозв’язок літаків тощо. Саме тому й існує Центр космічної погоди – щоб попереджати про небезпеку, й максимально запобігати впливам сонячної активності на життя землян.

Та, на жаль, космічну погоду передбачити навіть важче, ніж погоду на поверхні Землі.