Вона вдарила по Землі внаслідок серії сонячних спалахів напередодні – 1 і 2 листопада. А спалахи ці пов'язані з магнітними бурями на поверхні Сонця.
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Сонячна буря змінила космічну погоду: що та чому сталося
Цикл сонячної активності триває приблизно 11 років. Сонячні бурі початку листопада 2021 року ознаменували початок нового циклу.
- Досі вчені спостерігали мало активності на Сонці, тепер почалося нарощення її потужності.
- Її максимуму, як розповів Білл Муртаг із Центру прогнозування сонячної погоди (SWPC), очікують у 2025 році.
Ми бачимо збільшення активності. Це свого роду фаза пробудження Сонця,
– пояснив Муртаг.
Cannibal CME – що це за сонячна буря
Cannibal CME – це геомагнітна буря, яка виникла через серію викидів корональної маси Сонця (бульбашки сонячного матеріалу, така собі "відрижка" Сонця).
CME — це, по суті, хмара плазмового газу вагою у мільярди тонн із магнітними полями. Тобто, Сонце випустило магніт у космос, і цей магніт транзитував від Сонця до Землі на 150 мільйонів кілометрів,
– розповів Муртаг.
Чому її назвали Cannibal (канібальською)? Бо вона прожерла дірку в космосі, проковтнувши інші магнітні поля.
Сонячна буря впливає і на Землю, і впливає потужно / Фото indiatimes
"І що?" – можеш спитати ти. А те, що у Землі є власне магнітне поле, і з магнітними полями з космосу воно не завжди дружить. Частіше, власне, свариться з ними. От через таку сварку й виникає геомагнітна буря.
Збільшення активності Сонця: чому це важливо
Сонячна активність на Землю впливає набагато більше, ніж Сонце у звичному стані. Сонячні спалахи можуть викликати низку явищ, які називають космічною погодою. Це, зокрема, і красиві полярні сяйва, і, на жаль, пошкодження супутників.
- А ще – впливають на інфраструктуру, включаючи електромережі (наприклад, у 1989 році сонячна буря спричинила 12-годинне відключення електроенергії в Канаді у провінції Квебек), на радіозв’язок літаків тощо.
- Саме тому й існує Центр космічної погоди – щоб попереджати про небезпеку, й максимально запобігати впливам сонячної активності на життя землян.
Та, на жаль, космічну погоду передбачити навіть важче, ніж погоду на поверхні Землі.