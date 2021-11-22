Она ударила по Земле в результате серии солнечных вспышек накануне – 1 и 2 ноября. А вспышки эти связаны с магнитными бурями на Солнце.
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Солнечная буря изменила космическую погоду: что и почему произошло
Цикл солнечной активности длится примерно 11 лет. Солнечные бури в начале ноября 2021 года ознаменовали начало нового цикла.
- До этого ученые наблюдали мало активности на Солнце, теперь началось наращивание ее мощности.
- Ее максимум, как рассказал Билл Муртаг из Центра прогнозирования солнечной погоды (SWPC), ожидают в 2025.
Мы видим увеличение активности. Это своего рода фаза пробуждения Солнца,
– объяснил Муртаг.
Cannibal CME – что это за солнечная буря
Cannibal CME – это геомагнитная буря, возникшая из-за серии выбросов корональной массы Солнца (пузыри солнечного материала, этакая "отрыжка" Солнца).
CME – это, по сути, облако плазменного газа весом в миллиарды тонн с магнитными полями. То есть, Солнце выпустило магнит в космос, и этот магнит транзитировал от Солнца к Земле на 150 миллионов километров,
– рассказал Муртаг.
Почему ее назвали Cannibal (каннибальской)? Потому что она прожрала дыру в космосе, проглотив другие магнитные поля.
Солнечная буря влияет и на Землю, и влияет мощно / Фото indiatimes
"И что?" – можешь спросить ты. А то, что у Земли есть собственное магнитное поле, и с магнитными полями из космоса оно не всегда дружит. Чаще собственно ссорится с ними. Вот из-за такой ссоры и возникает геомагнитная буря.
Увеличение активности Солнца: почему это важно
Солнечная активность на Землю влияет гораздо больше, чем Солнце в обычном состоянии. Солнечные вспышки могут вызвать ряд явлений, называемых космической погодой. Это, в частности, и красивые полярные сияния, и, к сожалению, повреждения спутников.
- А еще – влияют на инфраструктуру, включая электросети (например, в 1989 году солнечная буря повлекла за собой 12-часовое отключение электроэнергии в Канаде в Квебеке), на радиосвязь самолетов и так далее.
- Именно поэтому и существует Центр космической погоды – чтобы предупреждать об опасности и максимально предотвращать влияние солнечной активности на жизнь землян.
Но, к сожалению, космическую погоду предусмотреть даже сложнее, чем погоду на поверхности Земли.