Переживать осень с ее серыми и мокрыми днями можно с легкостью, если составить себе список дел, которые необходимо выполнить. К твоему вниманию брутальный мужской чек-лист дел, которые должен выполнить каждый до конца осени. Проверь, напротив скольких пунктов ты можешь смело поставить галочку.

Мы на Men 24 знаем, что осенью будни часто сливаются в одно серое пятно, а на выходных возникает единственное желание – никуда не выходить из дома. Но это не лучший ход событий. Наш чек-лист позволит сделать твои серые будни ярче, а выходные – незабываемыми.

Примечательно 5 утренних ритуалов, которые выполняет каждый успешный мужчина

1. Сходи в барбершоп

Осень – отличная пора для перемен. Поэтому мы настоятельно рекомендуем тебе наконец навестить барбершоп. Здесь тебе не только сделают крутую и стильную прическу, но и помогут изрядно расслабиться.

Помни о том, что барбершоп – более чем парикмахерская. Это настоящий мужской клуб !



Сходи к барбершопу этой осенью / Фото fidel

2. Сходи в спортзал

Осенью нужно беспокоиться о своем здоровье. Один из отличных способов это делать – заниматься спортом. Совсем не обязательно таскать "железо" и изнурять себя. Достаточно регулярных визитов в спортзал, которые позволят держать твоё тело в форме.

Если не хочешь ходить в зал – выбирайся наконец на утренние пробежки . Они помогут перезагружаться и снимут напряжение, которое часто возникает осенью.



Сходи в спортзал, чтобы хотя бы фото сделать / Фото pinterest

3. Сходи в сауну

Осень не всегда может быть холодной. Конечно же, можно перебраться куда-то в теплые края, но это немного сложно в нынешних условиях. Поэтому мы рекомендуем пойти по пути упрощения. К примеру, наведаться в сауну с друзьями.

В сауне ты сможешь не только расслабиться и отогреть свои кости , но и круто провести время. Тем более, что с тобой рядом будут друзья.



Отогрей свои кости в сауне / Фото istock

4. Приготовь шашлыки

Сложно найти мужчину, который не любил бы шашлыки. Поэтому мы настоятельно рекомендуем на одном из выходных выделить немного времени, чтобы собрать друзей и устроить приготовления мяса и овощей на мангале.

Что может быть лучше сидения у костра , выпивания глинтвейна и поедания горячего мяса. Нам кажется, что именно такими должны быть осенние вечера выходных!



Приготовь вкусный шашлык / Фото istock

5. Поезжай на рыбалку

Летом рыбачить – не сверх простая задача. Во-первых, очень быстро становится жарко. Во-вторых, хочется плавать, а не сидеть у озера в ожидании улова. Поэтому осенью можно наконец с чистой совестью идти на рыбалку. Причем здесь можно идти как самому, так и в хорошей компании.

Мы уже чувствуем аромат свежей ухи , приготовленной из рыбы, которую ты только что поймал.



Можешь взять с собой папу и выбраться вместе на рыбалку / Фото govercraft

6. Устрой вечеринку с друзьями

Устрой крутую вечеринку. Пригласи друзей. Можешь совместить приготовления шашлыков вместе с крутыми посиделками. Не забудь вытащить наконец настолки, которые тебе подарили на день рождения.

Проведи выходной так, чтобы не только отдохнуть, но и набраться энергии для новых свершений .



Устрой крутую вечеринку с друзьями / Фото shutterstock

7. Поезжай в Карпаты

Круто провести выходные можно в Карпатах, поэтому не медли. Тем более если тебе нужно перезагрузиться и выбраться куда-то за город. Попробуй во время отдыха в Карпатах отказаться от использования гаджетов. Они однозначно будут лишними.

В Карпаты бери свою любимую или друзей . Пусть тебе будет уютно и весело.



Поднимись в горы с друзьями / Фото pohod v gory

А сколько из этих пунктов ты уже выполнил? Если не все, то айда наверстывать упущенное, а также составлять собственные списки дел, которые необходимо выполнить до конца осени. Возможно, пора уже наконец закончить ремонт в ванной?