Ми, звичайно ж, усе розуміємо, але не отакі купальники. Американська поп-співачка Halsey виклала у мережу серію фото, на яких вона позує у купальнику, який ледь-ледь прикриває її груди та інтимну зону. Просто глянь на ці фото, і ти сам усе зрозумієш!

Сучасна мода – кобіта сувора. Тож не дивно, що з-під її "легкої руки" з'являються такі творіння як цей купальник, у якому знялася 25-річна американська поп-співачка Halsey. Men 24 просто залишає тут серію фото, аби ти сам усе зрозумів.

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За лічені дні 20-мільйонна армія підписників зірки залишила понад 2,7 мільйона лайків і це число росте з кожним днем. До слова, дівчина виступає за натуральність, тож фотографії, якщо їй вірити, не проходили обробку фоторедакторами.

Хоча, ми підозрюємо, що кілька фільтрів вона таки наклала. Втім, кого цікавлять ті бісові фільтри, якщо є такі купальники, які викликають безліч запитань. Та такі сміливі дівчата, які готові фотографуватися в них.

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Думаємо, ти був би не проти, якби твоя кохана носила такий же купальник. Але ЛИШЕ по дому, щоб від ревнощів не вибухнула твоя голова.