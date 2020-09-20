Мы, конечно же, все понимаем, но не вот такие купальники. Американская поп-певица Halsey выложила в сеть серию фото, на которых она позирует в купальнике, едва прикрывающим ее грудь и интимную зону. Просто посмотри на эти фото, и ты сам все поймешь!

Современная мода – барышня строгая. Неудивительно, что из-под ее "легкой руки" появляются такие творения как этот купальник, в котором снялась 25-летняя американская поп-певица Halsey. Men 24 просто оставляет здесь серию фото, чтобы ты сам все понял.

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За считанные дни 20-миллионная армия подписчиков звезды оставила более 2,7 миллиона лайков и это число растет с каждым днем. К слову, девушка выступает за натуральность, поэтому фотографии, если ей верить, не проходили обработку фоторедакторами.

Хотя, мы подозреваем, что несколько фильтров она все же наложила. Но кого интересуют эти проклятые фильтры, если есть такие купальники, которые вызывают множество вопросов. И такие смелые девушки, которые готовы фотографироваться в них.

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