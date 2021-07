Зауважимо, що епатажне фото співачки Холзі за добу зібрало понад 4,6 мільйона лайків. Воно й не дивно, адже кадр виявився доволі ефектним. А ще прихильникам стало шалено цікаво, чи не її це дитя.

Холзі знялася для обкладинки альбому

Виявилося, що співачка Холзі знялася у такому відвертому образі для обкладинки свого нового альбому "If I Can not Have Love, I Want Power". Його зірка присвятила "радощам і жахам вагітності та пологів". Вийде платівка 27 серпня. А поки ми пропонуємо прочитати найкращі коментарі під постом красуні:

"Королева";

"Чарівна";

"Пишаюся тобою";

"Це фото позбавляє мене можливості дихати";

"Надзвичайно приголомшлива, надзвичайно вродлива".

До слова, дитина на фото не її. На відео, яке співачка виклала на своєму ютубі, можна побачити, що вона усе ще вагітна. Тож це своєрідний тизер не лише альбому, а й пологів.

