Заметим, что эпатажное фото певицы Холзи за сутки собрало более 4,6 миллиона лайков. Оно и неудивительно, ведь кадр оказался довольно эффектным. А еще поклонникам стало безумно интересно, не ее ли это дитя.
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Холзи снялась для обложки альбома
Оказалось, что певица Холзи снялась в таком откровенном образе для обложки своего нового альбома "If I Can not Have Love, I Want Power". Его звезда посвятила "радости и ужасам беременности и родов". Выйдет пластинка 27 августа. А пока мы предлагаем прочитать лучшие комментарии под постом красавицы:
- "Королева";
- "Волшебная";
- "Горжусь тобой";
- "Это фото лишает меня возможности дышать";
- "Чрезвычайно потрясающая, очень красивая".
К слову, ребенок на фото не ее. На видео, которое певица выложила на своем ютьюбе, можно увидеть, что она все еще беременна. Поэтому это своеобразный тизер не только альбома, но и родов.
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