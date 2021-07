Заметим, что эпатажное фото певицы Холзи за сутки собрало более 4,6 миллиона лайков. Оно и неудивительно, ведь кадр оказался довольно эффектным. А еще поклонникам стало безумно интересно, не ее ли это дитя.

Холзи снялась для обложки альбома

Оказалось, что певица Холзи снялась в таком откровенном образе для обложки своего нового альбома "If I Can not Have Love, I Want Power". Его звезда посвятила "радости и ужасам беременности и родов". Выйдет пластинка 27 августа. А пока мы предлагаем прочитать лучшие комментарии под постом красавицы:

"Королева";

"Волшебная";

"Горжусь тобой";

"Это фото лишает меня возможности дышать";

"Чрезвычайно потрясающая, очень красивая".

К слову, ребенок на фото не ее. На видео, которое певица выложила на своем ютьюбе, можно увидеть, что она все еще беременна. Поэтому это своеобразный тизер не только альбома, но и родов.