Якщо ти вирішив зайнятися спортом, але не готовий ходити до спортзалу – спортзал можна влаштувати у власній оселі. І для цього зовсім не потрібно купувати дорогі тренажери. Ми розповімо про необхідний інвентар для заняття спортом, який дозволить прокачати власне тіло в домашніх умовах.

Тренування вдома можуть не лише зекономити твій час, а й гроші. Щоправда, спочатку потрібно буде потурбуватися про необхідний інвентар. Ми на Men 24 розповімо тобі про 5 речей, без яких домашні тренування складно уявити.

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Медбол

Це медичний обтяжений м'яч, наповнений піском, стружкою, нетоксичним гелем або іншим видом наповнювачів. Важити він може від 1 до 20 кілограмів. А особливість медбола полягає в тому, що під час тренувань він не відстрибує від поверхонь. Цей інвентар можна використовувати як додаткову вагу, до прикладу, коли потрібно розпрацьовувати м'язи кора.

Якщо ж витягнутими руками кидати м'яч об підлогу – добряче працюватимуть м'язи спини, плечей, а також прес. Головне – не пробити діру до сусідів знизу.

Вправи з медболом дозволяють розпрацьовувати м'язи верхньої половини тіла / Фото proboxing

Фітбол

Ще один м'яч. І про його існування ти теж давно чув, адже у більшість фітнес-роликів красуні займаються саме на фітболах. І дуже дарма, що для домашніх занять цей інвентар використовують вкрай рідко.

Надувний фітбол чудово допомагає під час тренування м'язів пресу. Також його можна використовувати під час скручувань, тренувань рук та ніг, а також планки.

Фітбол можна використовувати під час скручувань, тренування рук і ніг / Фото istock

Амортизатор

Також він ще називається стрічка-еспандер. Зроблений він з еластичної гуми та використовується у всіх силових, а також швидкісно-силових вправах. Амортизатор чудово доповнить твоє тренування, адже він створить додаткове навантаження. Усе, що потрібно для нарощування м'язів.

Ще одна особливість амортизатора полягає в тому, що вправи з ним практично нічим не загрожують твоєму здоров'ю, а от про тягання заліза цього не скажеш.

Стрічка-еспандер створить додаткове навантаження під час тренування / Фото beauty

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Гиря

Цей інвентар чудово справляється з розпрацьовуванням м'язів плечового пояса. Також гиря крута тим, що під час роботи з нею змінюється центр важкості. Таким чином навантаження отримують також ноги та м'язи кора.

Гиря допомагає розпрацьовувати м'язи плечового пояса / Фото istock

Total Body Resistance (TRX)

Якщо коротко, то TRX – вправи з обтяженням для усього твого тіла. Популярним TRX в Україні став буквально кілька років тому. Сам же інвентар – петлі на ремені, з допомогою яких ти можеш використовувати свою вагу під час тренувань.

Ремінь дозволяє регулювати бажане навантаження. Тут головне підібрати те, що підходить тобі.

TRX сподобається не лише людям, які активно займаються спортом, а й тим, хто відновлюється після травм або ж бореться з захворюваннями опорно-рухової системи.

TRX дозволяє використовувати власну вагу під час вправ / Фото Healthy for Men

Зовсім не обов'язково геть усе це купувати для свого домашнього спортзалу. Але ми більш ніж переконані, що кілька цих спортивних гаджетів не будуть зайвими у твоїй оселі та допоможуть тобі працювати над своїм тілом мрії!