Спортзал у тебе вдома: 5 потрібних речей для занять спортом
Якщо ти вирішив зайнятися спортом, але не готовий ходити до спортзалу – спортзал можна влаштувати у власній оселі. І для цього зовсім не потрібно купувати дорогі тренажери. Ми розповімо про необхідний інвентар для заняття спортом, який дозволить прокачати власне тіло в домашніх умовах.
Тренування вдома можуть не лише зекономити твій час, а й гроші. Щоправда, спочатку потрібно буде потурбуватися про необхідний інвентар. Ми на Men 24 розповімо тобі про 5 речей, без яких домашні тренування складно уявити.
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Медбол
Це медичний обтяжений м'яч, наповнений піском, стружкою, нетоксичним гелем або іншим видом наповнювачів. Важити він може від 1 до 20 кілограмів. А особливість медбола полягає в тому, що під час тренувань він не відстрибує від поверхонь. Цей інвентар можна використовувати як додаткову вагу, до прикладу, коли потрібно розпрацьовувати м'язи кора.
- Якщо ж витягнутими руками кидати м'яч об підлогу – добряче працюватимуть м'язи спини, плечей, а також прес. Головне – не пробити діру до сусідів знизу.
Вправи з медболом дозволяють розпрацьовувати м'язи верхньої половини тіла / Фото proboxing
Фітбол
Ще один м'яч. І про його існування ти теж давно чув, адже у більшість фітнес-роликів красуні займаються саме на фітболах. І дуже дарма, що для домашніх занять цей інвентар використовують вкрай рідко.
- Надувний фітбол чудово допомагає під час тренування м'язів пресу. Також його можна використовувати під час скручувань, тренувань рук та ніг, а також планки.
Фітбол можна використовувати під час скручувань, тренування рук і ніг / Фото istock
Амортизатор
Також він ще називається стрічка-еспандер. Зроблений він з еластичної гуми та використовується у всіх силових, а також швидкісно-силових вправах. Амортизатор чудово доповнить твоє тренування, адже він створить додаткове навантаження. Усе, що потрібно для нарощування м'язів.
Ще одна особливість амортизатора полягає в тому, що вправи з ним практично нічим не загрожують твоєму здоров'ю, а от про тягання заліза цього не скажеш.
Стрічка-еспандер створить додаткове навантаження під час тренування / Фото beauty
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Гиря
Цей інвентар чудово справляється з розпрацьовуванням м'язів плечового пояса. Також гиря крута тим, що під час роботи з нею змінюється центр важкості. Таким чином навантаження отримують також ноги та м'язи кора.
Гиря допомагає розпрацьовувати м'язи плечового пояса / Фото istock
Total Body Resistance (TRX)
Якщо коротко, то TRX – вправи з обтяженням для усього твого тіла. Популярним TRX в Україні став буквально кілька років тому. Сам же інвентар – петлі на ремені, з допомогою яких ти можеш використовувати свою вагу під час тренувань.
- Ремінь дозволяє регулювати бажане навантаження. Тут головне підібрати те, що підходить тобі.
TRX сподобається не лише людям, які активно займаються спортом, а й тим, хто відновлюється після травм або ж бореться з захворюваннями опорно-рухової системи.
TRX дозволяє використовувати власну вагу під час вправ / Фото Healthy for Men
Зовсім не обов'язково геть усе це купувати для свого домашнього спортзалу. Але ми більш ніж переконані, що кілька цих спортивних гаджетів не будуть зайвими у твоїй оселі та допоможуть тобі працювати над своїм тілом мрії!