Если ты решил заняться спортом, но не готов ходить в спортзал – спортзал можно устроить в собственном доме. И для этого совсем не нужно покупать дорогие тренажеры. Мы расскажем о необходимом инвентаре для занятия спортом, который позволит прокачать свое тело в домашних условиях.

Тренировка дома может не только сэкономить твоё время, но и деньги. Правда, сначала нужно будет позаботиться о необходимом инвентаре. Мы на Men 24 расскажем тебе о 5 вещах, без которых домашние тренировки сложно представить.

Возьми на вооружение

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Медбол

Это медицинский утяжеленный мяч, наполненный песком, опилками, нетоксичным гелем или другим видом наполнителей. Весить он может от 1 до 20 килограммов. А особенность медбола заключается в том, что во время тренировок он не отскакивает от поверхности. Этот инвентарь можно использовать как дополнительный вес, к примеру, когда нужно разработать мышцы кора.

Если же вытянутыми руками бросать мяч об пол – будут хорошо работать мышцы спины, плеч, а также пресс . Главное – не пробить дыру к соседям снизу.

Упражнения с медболом позволяют разработать мышцы верхней половины тела / Фото proboxing

Фитбол

Еще один мяч. И о его существовании вы тоже давно слышали, ведь в большинство фитнес-роликов красавицы занимаются именно на фитболах. И очень зря, что для домашних занятий этот инвентарь используют крайне редко.

Надувной фитбол отлично помогает во время тренировки мышц пресса . Также его можно использовать во время скручиваний, тренировок рук и ног, а также планки.

Фитбол можно использовать во время скручиваний, тренировки рук и ног / Фото istock

Амортизатор

Также он еще называется лента-эспандер . Сделан он из эластичной резины и используется во всех силовых, а также скоростно-силовых упражнениях. Амортизатор прекрасно дополнит твои тренировки, ведь он создаст дополнительную нагрузку . Все, что нужно для наращивания мышц.

Еще одна особенность амортизатора состоит в том, что упражнения с ним практически ничем не угрожают твоему здоровью, а вот о таскание железа этого не скажешь.

Лента-эспандер создаст дополнительную нагрузку во время тренировки / Фото beauty

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Гиря

Этот инвентарь прекрасно справляется с разработкой мышц плечевого пояса . Также гиря крутая тем, что во время работы с ней меняется центр тяжести. Таким образом нагрузку получают также ноги и мышцы кора.

Гиря помогает разработать мышцы плечевого пояса / Фото istock

Total Body Resistance (TRX)

Если коротко, то TRX – упражнения с отягощением для всего твоего тела. Популярным TRX в Украине стал буквально несколько лет назад. Сам же инвентарь – петли на ремне, с помощью которых ты можешь использовать свой вес во время тренировок.

Ремень позволяет регулировать желаемое нагрузки . Здесь главное подобрать то, что подходит тебе.

TRX понравится не только людям, которые активно занимаются спортом, но и тем, кто восстанавливается после травм или борется с заболеваниями опорно-двигательной системы.

TRX позволяет использовать собственный вес во время упражнений / Фото Healthy for Men