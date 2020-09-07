Спортзал у тебя дома: 5 нужных вещей для занятий спортом
Если ты решил заняться спортом, но не готов ходить в спортзал – спортзал можно устроить в собственном доме. И для этого совсем не нужно покупать дорогие тренажеры. Мы расскажем о необходимом инвентаре для занятия спортом, который позволит прокачать свое тело в домашних условиях.
Тренировка дома может не только сэкономить твоё время, но и деньги. Правда, сначала нужно будет позаботиться о необходимом инвентаре. Мы на Men 24 расскажем тебе о 5 вещах, без которых домашние тренировки сложно представить.
Возьми на вооружение
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Медбол
Это медицинский утяжеленный мяч, наполненный песком, опилками, нетоксичным гелем или другим видом наполнителей. Весить он может от 1 до 20 килограммов. А особенность медбола заключается в том, что во время тренировок он не отскакивает от поверхности. Этот инвентарь можно использовать как дополнительный вес, к примеру, когда нужно разработать мышцы кора.
- Если же вытянутыми руками бросать мяч об пол – будут хорошо работать мышцы спины, плеч, а также пресс. Главное – не пробить дыру к соседям снизу.
Упражнения с медболом позволяют разработать мышцы верхней половины тела / Фото proboxing
Фитбол
Еще один мяч. И о его существовании вы тоже давно слышали, ведь в большинство фитнес-роликов красавицы занимаются именно на фитболах. И очень зря, что для домашних занятий этот инвентарь используют крайне редко.
- Надувной фитбол отлично помогает во время тренировки мышц пресса. Также его можно использовать во время скручиваний, тренировок рук и ног, а также планки.
Фитбол можно использовать во время скручиваний, тренировки рук и ног / Фото istock
Амортизатор
Также он еще называется лента-эспандер. Сделан он из эластичной резины и используется во всех силовых, а также скоростно-силовых упражнениях. Амортизатор прекрасно дополнит твои тренировки, ведь он создаст дополнительную нагрузку. Все, что нужно для наращивания мышц.
Еще одна особенность амортизатора состоит в том, что упражнения с ним практически ничем не угрожают твоему здоровью, а вот о таскание железа этого не скажешь.
Лента-эспандер создаст дополнительную нагрузку во время тренировки / Фото beauty
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Гиря
Этот инвентарь прекрасно справляется с разработкой мышц плечевого пояса. Также гиря крутая тем, что во время работы с ней меняется центр тяжести. Таким образом нагрузку получают также ноги и мышцы кора.
Гиря помогает разработать мышцы плечевого пояса / Фото istock
Total Body Resistance (TRX)
Если коротко, то TRX – упражнения с отягощением для всего твоего тела. Популярным TRX в Украине стал буквально несколько лет назад. Сам же инвентарь – петли на ремне, с помощью которых ты можешь использовать свой вес во время тренировок.
- Ремень позволяет регулировать желаемое нагрузки. Здесь главное подобрать то, что подходит тебе.
TRX понравится не только людям, которые активно занимаются спортом, но и тем, кто восстанавливается после травм или борется с заболеваниями опорно-двигательной системы.
TRX позволяет использовать собственный вес во время упражнений / Фото Healthy for Men
Совсем не обязательно абсолютно все это покупать для своего домашнего спортзала. Но мы более чем уверены, что несколько этих спортивных гаджетов не будут лишними в твоем доме и помогут тебе работать над своим телом мечты!