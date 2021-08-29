Але чим же такі прогулянки корисні? Наведемо 6 аргументів від медичного журналу.

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Щоб покращити травлення

Прогулянка після вживання їжі поліпшує травлення. Цей аргумент, мабуть, основний. Річ у тім, що рухи тіла стимулюють і шлунок з кишківником, їжа в яких просувається швидше.

  • Пройдися після сніданку чи обіду – і збільшиш шанси уникнути виразки, печії чи закрепу.

Щоб тримати на належному рівні у крові цукор

Ходьба після вживання їжі допомагає контролювати рівень глюкози крові.

  • Це особливо важливо для людей з діабетом, але не тільки – переваги отримують й інші.

Травлення
Травлення – головний аргумент / Фото unsplash

Щоб знизити ризик серцевих захворювань

Регулярні короткотривалі фізичні вправи – і після вживання їжі також – можуть знизити артеріальний тиск.

  • А також знизити рівень холестерину, разом із чим і ризик інсульту або серцевого нападу.

Щоб не набирати зайвої ваги

Давно не таємниця, що правильно підібрані вправи та дієта важливі для контролю ваги людини.

  • Спалювати треба більше калорій, ніж споживаєш. Прогулянка після вживання їжі допоможе у цьому аспекті.

Прогулянка
Але у прогулянки після вживання їжі ще дуже багато плюсів / Фото unsplash

Щоб регулювати тиск

Якщо бодай тричі на день після вживання їжі походити по 10 хвилин…

  • Артеріальний тиск має всі шанси бути нижчим за небезпечну поділку.

Щоб уникнути стресу

Доведено, що прогулянка після вживання їжі впливає на зменшення в організмі гормону стресу.

  • А також сприяє виділенню ендорфінів, які сформують у людини відчуття спокою та задоволення.

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