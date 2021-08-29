Но чем же такие прогулки полезны? Приведем 6 аргументов от медицинского журнала.

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Чтобы улучшить пищеварение

Прогулка после еды улучшает пищеварение. Этот аргумент, пожалуй, основной. Дело в том, что движения тела стимулируют и желудок с кишечником, еда в которых продвигается быстрее.

Пройдись после завтрака или обеда – и увеличишь шансы избежать язвы, изжоги или запора.

Чтобы держать на должном уровне в крови сахар

Ходьба после еды помогает контролировать уровень глюкозы крови.

Это особенно важно для людей с диабетом, но не только – преимущества получают и другие.



Пищеварение – главный аргумент / Фото unsplash

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний

Регулярные кратковременные физические упражнения – и после еды также – могут снизить артериальное давление.

А также снизить уровень холестерина, вместе с чем и риск инсульта или сердечного приступа.

Чтобы не набирать лишний вес

Давно не секрет, что правильно подобранные упражнения и диета важны для контроля веса человека.

Сжигать надо больше калорий, чем потребляешь. Прогулка после еды поможет в этом аспекте.



Но у прогулки после еды еще очень много плюсов / Фото unsplash

Чтобы регулировать давление

Если хотя бы три раза в день после еды походить по 10 минут...

Артериальное давление имеет все шансы быть ниже опасной отметки.

Чтобы избежать стресса

Доказано, что прогулка после еды влияет на уменьшение в организме гормона стресса.

А также способствует выделению эндорфинов, которые сформируют у человека чувство покоя и удовлетворения.