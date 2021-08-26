Прихильники буквально заворожені вродою співачки. Тож не дивно, що за лічені години серія кадрів Злати Огнєвіч зібрала тисячі лайків.
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Злата Огнєвіч знялася у спокусливій сукні
"Відчуваю подих осені", – написала Злата Огнєвіч під публікацією.
Прихильники співачки були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Лови найкращі з них:
- "Останній кадр – любов";
- "Краса, яку не описати словами";
- "Неймовірна краса! Чудові фото";
- "Дуже-дуже красива";
- "Розкішна. Бажана. Гарна";
- "Ти просто чарівна";
- "Ти справжня мрія";
- "Чарівна та сексуальна";
- "Улюблена запальничка";
- "Давай я буду твоїм хлопцем".
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч
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