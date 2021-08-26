Прихильники буквально заворожені вродою співачки. Тож не дивно, що за лічені години серія кадрів Злати Огнєвіч зібрала тисячі лайків.

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Злата Огнєвіч знялася у спокусливій сукні

"Відчуваю подих осені", – написала Злата Огнєвіч під публікацією.

Прихильники співачки були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Лови найкращі з них:

  • "Останній кадр – любов";
  • "Краса, яку не описати словами";
  • "Неймовірна краса! Чудові фото";
  • "Дуже-дуже красива";
  • "Розкішна. Бажана. Гарна";
  • "Ти просто чарівна";
  • "Ти справжня мрія";
  • "Чарівна та сексуальна";
  • "Улюблена запальничка";
  • "Давай я буду твоїм хлопцем".

Злата Огнєвіч у сукні розбурхала мережу
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч у сукні розбурхала мережу
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч у сукні розбурхала мережу
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч

Злата Огнєвіч у сукні розбурхала мережу
Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч

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Слідкувати за Златою Огнєвіч в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо і тебе підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію спокуси від "Холостячки"?