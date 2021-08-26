Прихильники буквально заворожені вродою співачки. Тож не дивно, що за лічені години серія кадрів Злати Огнєвіч зібрала тисячі лайків.

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Злата Огнєвіч знялася у спокусливій сукні

"Відчуваю подих осені", – написала Злата Огнєвіч під публікацією.

Прихильники співачки були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Лови найкращі з них:

"Останній кадр – любов";

"Краса, яку не описати словами";

"Неймовірна краса! Чудові фото";

"Дуже-дуже красива";

"Розкішна. Бажана. Гарна";

"Ти просто чарівна";

"Ти справжня мрія";

"Чарівна та сексуальна";

"Улюблена запальничка";

"Давай я буду твоїм хлопцем".



Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч



Злата Огнєвіч у шовковій сукні розбурхала користувачів мережі / Фото з інстаграму Огнєвіч

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