Поклонники буквально заворожены красотой певицы. Неудивительно, что за считанные часы серия кадров Златы Огневич собрала тысячи лайков.
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Злата Огневич снялась в соблазнительном платье
"Чувствую дыхание осени", – написала Злата Огневич под публикацией.
Поклонники певицы были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Лови лучшие из них:
- "Последний кадр – любовь";
- "Красота, которую не описать словами";
- "Невероятная красота! Замечательные фото";
- "Очень-очень красивая";
- "Роскошная. Желанная. Хорошая";
- "Ты просто волшебная";
- "Ты настоящая мечта";
- "Обаятельная и сексуальная";
- "Любимая зажигалка";
- "Давай я буду твоим парнем".
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич
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Следить за Златой Огневич в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем и тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию соблазна от "Холостячки"?