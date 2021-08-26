Поклонники буквально заворожены красотой певицы. Неудивительно, что за считанные часы серия кадров Златы Огневич собрала тысячи лайков.

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Злата Огневич снялась в соблазнительном платье

"Чувствую дыхание осени", – написала Злата Огневич под публикацией.

Поклонники певицы были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Лови лучшие из них:

  • "Последний кадр – любовь";
  • "Красота, которую не описать словами";
  • "Невероятная красота! Замечательные фото";
  • "Очень-очень красивая";
  • "Роскошная. Желанная. Хорошая";
  • "Ты просто волшебная";
  • "Ты настоящая мечта";
  • "Обаятельная и сексуальная";
  • "Любимая зажигалка";
  • "Давай я буду твоим парнем".

Злата Огневич в платье взбудоражила сеть
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич

Злата Огневич в платье взбудоражила сеть
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич

Злата Огневич в платье взбудоражила сеть
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич

Злата Огневич в платье взбудоражила сеть
Злата Огневич в шелковом платье взбудоражила пользователей сети / Фото с инстаграма Огневич

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Следить за Златой Огневич в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы буквально призываем и тебя подписаться на нее. Ты же не хочешь пропустить свеженькую порцию соблазна от "Холостячки"?