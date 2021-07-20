Оно не имеет точного перевода на украинский язык. Примерно – это "превосходство", но без негативного контекста. Этим словом итальянцы обозначают популярную концепцию повседневной одежды.

Стоит знать Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Концепцию, которая прекрасно подходит для жарких дней, что испытывает этим летом и Украина.

Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя стильным итальянцем

Возьми элегантный платок, который можно демонстративно носить в кармане пиджака, свои лучшие мокасины и солнцезащитные очки.

И убедись, что все элементы твоего лука соответствуют друг другу – хотя бы по цвету (к итальянскому стилю подходят серые, синие, бежевые и землистые тона).



Sprezzatura – наглядные яркие примеры / Фото unsplash

Итак, ты уловил суть концепции Sprezzatura, если...

Летом обуваешь лоферы . Имей у себя пару кожаных и пару замшевых.

И не одевай их на ноги в носках!

Элегантно кладешь платок в карман.

И у тебя есть как минимум несколько видов этого стильного повседневного аксессуара.

Компонуешь цвета вещей на себе, но не надеваешь вещи одинакового цвета .

Например, пиджак темно-синий, а штаны – бежевые (а если еще и изо льна – так супер).

Имеешь не одни солнцезащитные очки , а несколько пар (даже при себе).

Итальянцы точно знают, что одна пара не подойдет к любой ситуации.

Вот, в принципе, и все. Если усвоил основы – можешь начинать свою Sprezzatura.