Оно не имеет точного перевода на украинский язык. Примерно – это "превосходство", но без негативного контекста. Этим словом итальянцы обозначают популярную концепцию повседневной одежды.
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Концепцию, которая прекрасно подходит для жарких дней, что испытывает этим летом и Украина.
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя стильным итальянцем
- Возьми элегантный платок, который можно демонстративно носить в кармане пиджака, свои лучшие мокасины и солнцезащитные очки.
- И убедись, что все элементы твоего лука соответствуют друг другу – хотя бы по цвету (к итальянскому стилю подходят серые, синие, бежевые и землистые тона).
Sprezzatura – наглядные яркие примеры / Фото unsplash
Итак, ты уловил суть концепции Sprezzatura, если...
- Летом обуваешь лоферы. Имей у себя пару кожаных и пару замшевых.
И не одевай их на ноги в носках!
- Элегантно кладешь платок в карман.
И у тебя есть как минимум несколько видов этого стильного повседневного аксессуара.
- Компонуешь цвета вещей на себе, но не надеваешь вещи одинакового цвета.
Например, пиджак темно-синий, а штаны – бежевые (а если еще и изо льна – так супер).
- Имеешь не одни солнцезащитные очки, а несколько пар (даже при себе).
Итальянцы точно знают, что одна пара не подойдет к любой ситуации.
Вот, в принципе, и все. Если усвоил основы – можешь начинать свою Sprezzatura.
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