Спирт традиционно имеет нейтральный на вкус, цвет и запах – но это спирт. А водка – это водка. В США в 2020 году это наконец поняли и изменили на государственном уровне определение этого напитка.

Это событие в США стало еще одним подтверждением того, что водка имеет свой особый вкус, как Men 24 и писал ранее. Подробнее об этом говорится в материале Food and Wine.

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Разве может водка быть бесхарактерной?

Водку продают много брендов по всему миру. И каждый производитель уверяет, что именно его водка – лучшая, потому что самая вкусная. Однако в США ранее официальное правительственное определение водки категорически опровергало все такие заявления.

Мол, водка должна быть "без выраженного характера, аромата, вкуса или цвета".

Разве это не значит, что лучшая водка должна быть менее вкусной и душистой, и вообще бесхарактерной? А если это так, то за что же в таком случае платят потребители?

Интерес к крафтовой водке вырос, и американский законодатель наконец задумался над этими вопросами. Наконец понял, что ошибается. Очевидно же, что водка может иметь характер.



В США изменили законодательство о водке – напиток получил другое определение / Фото istock

Водка получила новое определение в США

В итоге Бюро по вопросам налогообложения алкоголя и табачных изделий (TTB) отпустило водку на свободу, изменив ее определения.

Старое определение водки было ограниченным:

"Водка – это нейтральный алкогольный напиток, который можно обрабатывать после перегонки древесным углем или другими материалами, не имеет особого характера, аромата, вкуса или цвета".

Новое определение содержит несколько существенных уточнений:

"Водка – это нейтральный алкогольный напиток, который можно обрабатывать до двух граммов на литр сахаром и до одного грамма на литр лимонной кислотой".

"Продукт, обозначенный как водка, нельзя стареть или хранить в деревянных бочках, за исключением выстланных парафином".

"Водка, обработанная и отфильтрованная не менее одной унцией активированного угля на 100 литров, может быть обозначена как" отфильтрованная углем".



Водка имеет право быть разной / Фото Nemiroff

Почти все производители поддержали смену определение водки

Заметим, TTB обращалось за комментарием к производителям водки относительно того, следует ли сохранять пункт об отсутствии самобытного характера, аромата, вкуса или цвета. 10 из 12 комментариев были отрицательными. Поэтому, конечно, неуместный пункт убрали.

TTB согласился, что требование "водка не имеет самобытный характер, аромат, вкус или цвет" больше не изображает ожидания потребителей и будет отменено,

– написало Бюро в своем решении еще в мае 2020.

Но не ожидайте серьезных изменений в самой водке. Изменение определения водки только подтверждает то, что уже и так знали и производители, и поклонники напитка: водка может иметь вкус и имеет на это право.