Часом у мережі можна побачити справді божевільні проєкти. Одним із них є крихітний Volkswagen Beetle, який американець Рон Патрік обладнав реактивним двигуном. Тепер же автівку виставили на продаж. Дізнайся на Men 24, як стати її власником.

Зауважимо, що у Рона Патріка є докторський ступінь з машинобудування у Стенфордському університеті. Тож він точно не на колінах малював проєкт свого "реактивного" Volkswagen Beetle. Розповідаємо на Men 24, чим же вражає "жук", а також скільки за нього просять!

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Реактивний Volkswagen Beetle обладнаний двигуном на 1350 к.с.

Щоб бути повністю законним, цей Beetle зберіг свій оригінальний двигун, а саме 1,6-літровий чотирициліндровий двигун потужністю близько 100 к.с. Він пов'язаний з чотирьохступеневою коробкою передач, яка передає потужність на передні колеса. Тож, на перший погляд, Jet Beetle – абсолютно звичайна машина.

Дивися старе відео з ютубу, в якому розповідають про Jet Beetle:

Якщо водій трохи поспішає і хоче активувати "надзвуковий" режим, він може скористатися важкою артилерією – розташованим ззаду реактивним двигуном. Офіційно і згідно з анонсом цей двигун General Electric T58-8F розвиває 1350 к.с. Володіючи такою потужністю, Jet Beetle – один з найшвидших "Вагів" у світі. Але сам творець автівки ніколи не розганявся на ній на повну. Все ж мав побоювання за власне життя.

Я поняття не маю, з якою швидкістю машина рухатиметься, і, ймовірно, ніколи не буду. Я побудував машину, щоб зробити собі приємність, а не вбити себе. З усім тим, я дійсно ціную випадкові спалахи на автостраді,

– зізнався він.



Власнику авто подобаються спалахи, які з'являються під час їзди на Jet Beetle

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Рон Патрік детально описує усі зміни у своєму оголошенні про продаж, а також на власному сайті, присвяченому Jet Beetle. Сама ж автівка продається на Craiglist. А стати її власником може кожен, хто готовий витратити 550 тисяч доларів!