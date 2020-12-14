Время в сети можно увидеть действительно сумасшедшие проекты. Одним из них является крошечный Volkswagen Beetle, который американец Рон Патрик оборудовал реактивным двигателем. Теперь же автомобиль выставлен на продажу. Узнай на Men 24, как стать ее владельцем.

Заметим, что у Рона Патрика есть докторская степень по машиностроению в Стэндфордском университете. Поэтому он точно не на коленях рисовал проект своего "реактивного" Volkswagen Beetle. Рассказываем на Men 24 , чем же впечатляет "жук", а также сколько за него просят!

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Реактивный Volkswagen Beetle оборудован двигателем на 1350 л.с.

Чтобы быть полностью законным, этот Beetle сохранил свой оригинальный двигатель, а именно 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью около 100 л.с. Он связан с четырехступенчатой ​​коробкой передач, которая передает мощность на передние колеса. Поэтому, на первый взгляд, Jet Beetle – совершенно обычная машина.

Смотри старое видео с ютуба, в котором рассказывается о Jet Beetle:

Если водитель немного спешит и хочет активировать "сверхзвуковой" режим, он может воспользоваться тяжелой артиллерией – расположенным сзади реактивным двигателем. Официально и по анонсу этот двигатель General Electric T58-8F развивает 1350 л.с. Обладая такой мощностью, Jet Beetle – один из самых быстрых "Вагов" в мире. Но сам создатель машины никогда не разгонялся на ней по полной. Все же имел опасения за собственную жизнь.

Я понятия не имею, с какой скоростью машина будет двигаться, и, вероятно, никогда не буду. Я построил машину, чтобы доставить себе удовольствие, а не убить себя. Со всем тем, я действительно ценю случайные вспышки на автостраде,

– признался он.



Владельцу авто нравятся вспышки, которые появляются во время езды на Jet Beetle

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