Частина розробки Mercedes-AMG Project One відбувається на одному з найбільш вражаючих симуляторів водіння у світі. У новому відео команда демонструє цю дивовижну технологію, яка також виглядає як ідеальна ігрова кабіна для всіх, хто захоплюється гонками на симуляторах. Дивися крутий ролик на Men 24!

Mercedes-AMG використовує цю вражаючу установку для налаштування динаміки автомобіля на ранній стадії розробки концепції. По суті, інженери можуть експериментувати зі змінами у суперкарі, а потім тестувати їх на симуляторі, щоб переконатися, що ідеї працюють, замість того, щоб оцінювати кожне незначне коректування у реальному світі. Дивися на Men 24, як це виглядає!

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Симулятор – складна установка, яка може повертати та нахиляти кабіну Project One відповідно до нерівностей дороги. Перед водієм розташований вигнутий екран шириною 29,5 фута (9 метрів). А 5 проєкторів 4K створюють максимально реалістичне зображення.

Mercedes-AMG може використовувати симулятор для зображення звичайних доріг, але значно веселіше використовувати його на трасі, такій як Нордшляйфе. Команда використовує гонщиків для тестування машини на трасі, тому що ці професіонали можуть пробивати одне і те ж місце на трасі коло за колом. Це дозволяє інженерам щось змінити, а людина у кабіні може повідомити, чи стало щось краще чи ні.

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У цьому кліпі у масштабі 1:49 можна помітити дещо цікаве. На дисплеї приладової панелі у центрі зображена цифра 9, і в усі інші моменти ця частина, схоже, призначена для зображення обраної наразі передачі. Однак у Project One передбачається використання восьмиступеневої коробки передач. Оскільки поставки гіперкара почнуться не раніше 2021 року, можливо, компанія оцінює, чи покращить динаміку автомобіля ще одне зубчасте колесо.

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Нагадуємо, що Project One оснащений 1,6-літровим двигуном V6 з турбонаддувом і гібридним двигуном, який розвиває потужність понад 1000 кінських сил (746 кіловатів), можливо, навіть понад 1200 к.с. (895 кВт). Компанія планує виробити 275 екземплярів. Кожен із них оцінюється у 2,75 мільйона доларів.