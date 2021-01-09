В годы Второй мировой всем известные и сегодня автомобильные производители изготавливали технику. Чаще всего, ведь того требовало время, военную. О промышленных гигантах США и Великобритании читай на Men 24.

Если агрессор во время войны переводит промышленность на военные рельсы, то и его соперникам приходится делать то же. Как заметил Men 24, немало известных ныне производителей автомобилей помогали армиям именно соперников Третьего Рейха.

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Соперники Германии и стран Оси

Автопром США в годы Второй мировой

Cadillac

Cadillac – это марка автомобилей премиум-класса, которая принадлежит концерну из США General Motors. Независимой компанией Cadillac был только от года основания – 1902 – и до 1909.

Роскошные автомобили Cadillac во время Второй мировой были неуместными, и на их конвейерах начали изготавливать легкие танки "Стюарт" (M3 Stuart).

Впрочем, танки получились довольно посредственными, откровенно говоря.



Рекламная открытка времен ВМВ танка от Cadillac – M3 Stuart / Фото wikimedia

Buick

Buick также основан 1902 году в США, а в 1908 компания присоединилась к концерну General Motors. К слову, его до сих пор называют самым продаваемым брендом в Соединенных Штатах Америки.

Главным вкладом Buick в военную мощь союзников стали 76-миллиметровые самоходные пушки M18 Hellcat.

Это, к слову, официально самая быстроходная ПТ САУ (противотанковая самоходная артиллерийская установка) Второй мировой – разгонялась до 97 километров в час.



А это – Buick: САУ M18 Hellcat, которую называли истребителем танков / Фото wikimedia

Ford

Ford – автомобилестроительная компания из США, основана в 1903 году Генри Фордом. Особого развития достигла в 1930-х, когда открыла немало филиалов и заводов даже в Европе.

Поэтому американский Ford по лицензии во время Второй мировой выпускал знаменитые джипы Willys MB, легкую амфибию Ford GPA, истребители танков M10 Wolverine и даже самолеты-бомбардировщики.

Немецкий, как мы уже писали ранее, не имел иного выбора, как поставлять вермахту грузовики и штабные легковушки. По лицензии Ford делали авто и в СССР, но недолго – советы, как всегда, все скопировали, чтобы потом выдавать за свое.



Бомбардировщики времен Второй мировой войны от Ford / Фото wikimedia

И несколько слов о Великобритании

Rolls-Royce

Rolls-Royce Limited – автомобильный бренд и одноименная машиностроительная компания из Великобритании, которая существовала в период с 1906 и до 1987. В 1990-х права на использование торговой марки и логотипа Rolls-Royce перешли к BMW.

Британцы до сих пор считают одним из решающих вкладов в победу над Рейхом моторы Merlin от Rolls-Royce. Именно их ставили на легендарные "Спитфайры" (Supermarine Spitfire) и чуть менее известные "Харрикейны" (Hawker Hurricane).



Самолеты Spitfire, которые были очень важны для армии союзников, летали с моторами от Rolls-Royce / Фото wikimedia

К слову, знаменитые автомобили и производитель Bentley были частью Rolls-Royce с 1931 до 1998, а затем они также ушли к немецкому производителю, только другому – Volkswagen AG.