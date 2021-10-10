На горячих фото, которые Николь Шерзингер выложила на своем инстаграме, она позирует в крохотном бикини. А особого внимания заслуживает ее впечатляющая физическая форма. Певица же не просто щеголяет изгибами, а делает это, стоя на голове. Это надо видеть!

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

"Баланс – это не то, что ты найдешь. Это то, что ты создаешь", – написала она под постом.

Фотографии Николь Шерзингер безумно понравились ее подписчикам. Поэтому они не только засыпали ее лайками, но и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:

"Просто безупречная";

"Ты удивительная женщина";

"Николь, какая же ты красивая";

"Я люблю тебя очень сильно";

"Моя королева";

"От этих поз невозможно оторвать взгляда";

"Выходи за меня, дорогая";

"Эта фигура завораживает".



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер



Николь Шерзингер снялась в крошечном бикини / Фото с инстаграма Шерзингер

Тебе понравится Ведущая Даша Савина похвасталась соблазнительными формами на фоне Эйфелевой башни