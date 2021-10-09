На світлинах, які Даша Савіна виклала в інстаграмі, вона позує у чорній мінісукні. Доповнюють спокусливий образ чорні ботфорти, які виграшно підкреслюють спокусливі ніжки красуні!
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"Любов до себе – початок роману, який триває усе життя", – написала вона під публікацією.
Гарячі фото Даші Савіної шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать не лише тисячі лайків, а й безліч коментарів, які вони залишили під публікацією красуні:
- "Париж і ти. Що може бути бездоганнішим?";
- "Шикарний образ";
- "У вас, як завжди, круті фотографії";
- "Красива французька Даша";
- "Найкрасивіша дівчина України";
- "На обкладинку журналу";
- "Як же твоєму футболісту пощастило з тобою";
- "Ти просто неймовірна".
Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної
Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної
Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної
Даша Савіна знялася у спокусливому образі на фоні Ейфелевої вежі / Фото з інстаграму Савіної
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Слідкувати за Дашою Савіною в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на красуню. Ти ж не хочеш пропустити порцію спокуси від сексуальної української ведучої?