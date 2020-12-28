Розкішна Стефані Гурзанські, яку більшість знає як канадську модель та зірку Playboy, не стомлюється публікувати відверті фото. Цього разу вона знялася в еротичній спідній білизні, що неабияк розбурхало користувачів мережі. Насолоджуйся гарячим фото красуні на Men 24!

Канадська зірка Playboy Стефані Гурзанські знає свої виграшні сторони, тож зовсім не соромиться зніматися у спідній білизні. І цього разу вона вирішила не зраджувати традиціям, знявшись у спокусливому образі. Порцією краси від Стефані Гурзанські ділиться з тобою Men 24!

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"Поцілуй мене під омелою", – написала вона під постом.



Стефані Гурзанські знялася у відвертій спідній білизні / Фото з інстаграму Стефані Гурзанські

Сексуальні форми канадської моделі надзвичайно подобаються її підписникам. Тож її фото зібрало не лише безліч лайків, а й шалену кількість коментарів:

"Скажу своїм дітям, що ти – Місіс Клаус";

"Зупинися, ти відволічеш Санту";

"Ти підняла мій пульс";

"Ти – ідеальне Різдво";

"Дівчина мрії";

"Звичайно ж! Я зроблю усе, що ти скажеш мені";

"Мабуть, ти найкрасивіша жінка на світі з-поміж усіх, яких я бачила".

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Підписатися на Стефані Гурзанські ми рекомендуємо наполегливо. На її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спекотно, а сама дівчина не стомлюється тішити своїми спокусливими фото!