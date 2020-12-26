28-річна співачка Майлі Сайрус продовжує епатувати користувачів мережі. Цього разу зірка знялася в образі сексуальної Снігурочки, оголивши свої груди. Насолоджуйся порцією краси та зухвалості на Men 24.

Порівняно нещодавно ми показували тобі Майлі Сайрус, яка знялася топлес для журналу Rolling Stones. Але на цьому скандальна зірка вирішила не зупинитися. 28-річна співачка цього разу приміряла образ сексуальної Снігурочки, знову оголивши груди. До твоєї уваги порція сміливості від Майлі Сайрус на Men 24!

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Санта – найщасливіший чувак у світі. Він знає, де живуть усі неслухняні с*ки. Скоро побачимося, великий хлопчику. Прийди попоїсти моє печиво,

– написала Сайрус.

Фотографії оголеної Майлі Сайрус сподобалися її підписникам / Фото з інстаграму Майлі Сайрус

Підписники Майлі Сайрус не перестають дивуватися її сміливості. Вони засипали її компліментами, оцінивши зухвалий та сексуальний образ зірки:

"Вона дуже спекотна";

"Кішечка";

"Я ніколи нікого не хотів більше під моєю ялинкою, ніж тебе";

"Майлі, дякую за різдвяний подарунок";

"Моє серце б'ється для тебе, Майлі";

"Це злочин";

"Королево, ти – найкраща";

"Бажаю, щоб ти була моїм подарунком на Різдво".

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Наостанок залишимо вам гаряче фото зі зйомок. Але будь обережним, адже ролик може стати причиною безсоння.

Не полінуйся поставити лайк Майлі Сайрус, а також підписатися на неї. Останнім часом її сторінка на інстаграмі нагадує вкладку з OnlyFans.