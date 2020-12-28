Роскошная Стефани Гурзански, которую большинство знает как канадскую модель и звезду Playboy, не устает публиковать откровенные фото. На этот раз она снялась в эротическом нижнем белье, что изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся горячим фото красавицы на Men 24!

Канадская звезда Playboy Стефани Гурзански знает свои выигрышные стороны, и совсем не стесняется сниматься в нижнем белье. И на этот раз она решила не изменять традициям, снявшись в соблазнительном образе. Порцией красоты от Стефани Гурзански делится с тобой Men 24 !

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"Поцелуй меня под омелой" , – написала она под постом.



Стефани Гурзански снялась в откровенном нижнем белье / Фото с инстаграма Стефани Гурзански

Сексуальные формы канадской модели чрезвычайно нравятся ее подписчикам. Поэтому ее фото собрало не только множество лайков, но и безумное количество комментариев:

"Скажу своим детям, что ты – Миссис Клаус";

"Остановись, ты отвлечешь Санту";

"Ты подняла мой пульс";

"Ты – идеальное Рождество";

"Девушка мечты";

"Конечно же, я сделаю все, что ты скажешь мне";

"Видимо, ты самая красивая женщина на свете из всех, которых я видела".

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