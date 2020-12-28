Звезда Playboy из Канады снялась в эротическом нижнем белье: горячее фото 18+
Роскошная Стефани Гурзански, которую большинство знает как канадскую модель и звезду Playboy, не устает публиковать откровенные фото. На этот раз она снялась в эротическом нижнем белье, что изрядно взбудоражило пользователей сети. Наслаждайся горячим фото красавицы на Men 24!
Канадская звезда Playboy Стефани Гурзански знает свои выигрышные стороны, и совсем не стесняется сниматься в нижнем белье. И на этот раз она решила не изменять традициям, снявшись в соблазнительном образе. Порцией красоты от Стефани Гурзански делится с тобой Men 24!
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"Поцелуй меня под омелой", – написала она под постом.
Стефани Гурзански снялась в откровенном нижнем белье / Фото с инстаграма Стефани Гурзански
Сексуальные формы канадской модели чрезвычайно нравятся ее подписчикам. Поэтому ее фото собрало не только множество лайков, но и безумное количество комментариев:
- "Скажу своим детям, что ты – Миссис Клаус";
- "Остановись, ты отвлечешь Санту";
- "Ты подняла мой пульс";
- "Ты – идеальное Рождество";
- "Девушка мечты";
- "Конечно же, я сделаю все, что ты скажешь мне";
- "Видимо, ты самая красивая женщина на свете из всех, которых я видела".
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Подписаться на Стефани Гурзански мы рекомендуем настойчиво. На ее странице в инстаграме всегда очень жарко, а сама девушка не устает радовать своими соблазнительными фото!
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