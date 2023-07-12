Как половина команды Goal Guys на ютьюб-канале, Кэм Джонс часто принимает вызовы, связанные со спортом и фитнесом. В недавнем видео он документирует, пожалуй, самый сложный для себя психологически и физически вызов: изучить самое сложное упражнение боксера Флойда Мейвезера со скакалкой.

Стоит внимания Переосмысление популярных коктейлей: авторские модификации Мохито и Апероль Шприца

В первый день испытания Джонс обнаружил, что уже после 10 минут прыжков на скакалке он покрыт следами от кнута и истекает потом.

"Быстро становится понятно, что впереди меня ждет долгое и мучительное путешествие. Флойд Мейвезер делает это и выглядит так, будто это ничего не значит, поэтому его кардио, пожалуй, сумасшедшее", – говорит он.

На следующей неделе Джонс переориентирует свои тренировки на развитие сердечно-сосудистой выносливости с помощью циклов. Он также разбивает тренировки на различные секции, включая боксерские шаги, крос-кроссы и боковые махи, а также более сложные перекрестные дабл-андеры и беговые кроссы.

С каждой тренировкой я замечаю, что моя координация со скакалкой улучшается, а некоторые старые трюки, которые я знал раньше, возвращаются. Я также включаю некоторые высокоинтенсивные интервальные тренировки, чтобы улучшить кардио,

– говорит он.

Несмотря на то, что сначала он задался целью освоить программу всего за 50 дней, Джонс пытается выполнять кроссы, и чем дальше, тем больше он падает духом, а недели проходят, и он все больше отчаивается.

"Я будто бьюсь головой о стену снова и снова, – и ради чего?" – добавил он.

Блогер бросил себе испытание прыжками со скакалкой: смотри видео

Однако, небольшой прорыв происходит на 87-й день, когда Джонс пробует использовать более короткую веревку, и ему наконец-то удается выполнить несколько последовательных перекрестных кроссов.

"Это чувство прогресса и усовершенствования заставляет меня работать еще усерднее", – комментирует он.

Наконец, спустя 137 дней после начала этого испытания, Джонс может выполнить всю программу от начала до конца.

Я так устал, у меня болят голени, плечи, запястья, но я сделал это! Я действительно считаю, что прыжки на скакалке – самое недооцененное упражнение, и оно выходит за рамки простой интенсивной тренировки,

– добавил он.

Он заметил улучшение скорости и ловкости ног, когда занимается спортом. Также улучшил координацию движений, что помогло ему стать психологически более сильным и выносливым человеком.

Читайте также Если упрямо не растут бицепсы: тренер назвал 5 ошибок, которые мешают

Так что можешь попробовать сам прыгать со скакалкой. Это позволит получить желаемый результат и прокачать свое тело и выносливость.