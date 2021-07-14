Відразу ж зауважимо, що Мартінс Ліціс і Action Bronson регулярно кидають один одному виклики. І їм завжди дуже цікаво, хто вийде з них переможцем, а хто – впаде обличчям у грязюку.

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"Сподіваюся, цього разу мені вдасться надерти йому дупу, адже минулого разу він знищив мене", – говорить Ліціс, маючи на увазі те, як йому було важко дихати після одного з інтенсивних тренувань, які репер використовував для підтримки свого тіла у формі.

До парі також приєдналися легенда джиу-джитсу Орландо Санчес і боєць Біг Бой. І, вірний своєму слову, Action Bronson працював над покращенням своєї мобільності відтоді, як востаннє намагався виконувати силові вправи з Ліцісом.

Як і будь-яке правильне тренування, наше починається з розминки. Хлопцям потрібно розігріти м'язи, а потім уже братися за виконання чергового виклику.

Після цього вони беруться за прогулянку фермера. Звичайно ж, з кожним раундом вага, яку необхідно перенести, зростає. У результаті вони підіймають по майже 130 кілограмів, перш ніж перейти до станової тяги.

"Ця станова тяга буде відстій, – каже Ліціс, пояснюючи, що основна увага буде приділятися контролю з вибуховим рухом на підйомі, а потім уповільненим 5-секундним ексцентричним опусканням. – Нам не дозволяють видавати звук, коли штанга падає на землю. Такий чистий контроль".

Дивися, як Мартінс Ліціс і репер Action Bronson виконували станову тягу:

Знову ж таки, вони збільшують вагу з кожним підходом, підіймаючись до 175, а потім нарешті до 227 кілограмів. У той час як Ліціс може впоратися з цією вагою, репер не може. Тож силач рекомендує йому скоригувати свою техніку.

"Ти відкидаєш стегна назад, але ніколи не дозволяєш, щоб твої груди опускалися. Я завжди намагаюся вхопитися за перекладину, а потім штовхаю, коли підіймаються груди. Я не хочу, щоб твої стегна підіймалися швидше, ніж груди", – наголошує Ліціс.

Після виконання станової тяги вони застосовують той же принцип до вправ з власною вагою, виконуючи підтягування з повільним контрольованим 5-секундним спуском у кожному повторенні. І хоч Ліцісу таки вдалося надерти дупу реперові, останній теж досить непогано проявив себе.

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