Сразу же заметим, что Мартинс Лицис и Action Bronson регулярно бросают друг другу вызовы. И им всегда очень интересно, кто выйдет из них победителем, а кто – рухнет лицом в грязь.

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"Надеюсь, на этот раз мне удастся надрать ему задницу, ведь в прошлый раз он уничтожил меня", – говорит Лицис, имея в виду то, как ему было трудно дышать после одной из интенсивных тренировок, которую рэпер использовал для поддержания своего тела в форме.

К пари также присоединились легенда джиу-джитсу Орландо Санчес и боец ​​Биг Бой. И, верный своему слову, Action Bronson работал над улучшением своей мобильности с тех пор, как в последний раз пытался выполнять силовые упражнения с Лицисом.

Как и любая правильная тренировка, наша начинается с разминки. Ребятам нужно разогреть мышцы, а потом уже браться за выполнение очередного вызова.

После этого они берутся за прогулку фермера. Конечно же, с каждым раундом вес, который необходимо перенести, растет. В результате они поднимают по почти 130 килограммов, прежде чем перейти к становой тяге.

"Эта становая тяга будет отстой, – говорит Лицис, объясняя, что основное внимание будет уделяться контролю со взрывным движением на подъеме, а затем замедленным 5-секундным эксцентричным опусканием. – Нам не позволяют выдавать звук, когда штанга падает на землю. Такой чистый контроль".

Смотри, как Мартинс Лицис и рэпер Action Bronson выполняли становую тягу:

Опять же, они увеличивают вес с каждым подходом, поднимаясь до 175, а потом наконец до 227 килограммов. В то время как Лицис может справиться с этим весом, рэпер не может. Поэтому силач рекомендует ему скорректировать свою технику.

"Ты отводишь бедра назад, но никогда не позволяешь, чтобы твоя грудь опускались. Я всегда стараюсь ухватиться за перекладину, а затем толкаю, когда поднимается грудь. Я не хочу, чтобы твои бедра поднимались быстрее, чем грудь", – отмечает Лицис.

После выполнения становой тяги они применяют тот же принцип к упражнениям с собственным весом, выполняя подтягивания с медленным контролируемым 5-секундным спуском в каждом повторении. И хотя Лицису удалось надрать задницу реперу, последний тоже достаточно неплохо проявил себя.