Сексуальная и дерзкая участница проекта "Супер Топ-модель по-украински" Настя Леухина (ХТЗ) шокирует пользователей сети еще до выхода реалити на экраны. Модель выложила в инстаграме фотографию, на которой она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Men 24 делится с тобой этим откровенным фото красавицы.

До премьеры проекта "Супер Топ-модель по-украински" остаются считанные дни. И по этому случаю Men 24 делится с тобой горячим фото Насти Леухиной (ХТЗ) , самой скандальной и провокационной звезды реалити.

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Настя под этим откровенным фото спросила своих подписчиков: "Аморал или эстетика". На что почти все они ответили:

"Однозначно это огонь";

"Все-таки эстетика";

"Волшебная";

"Делаешь пожар".

Но есть и исключения:

"Грустная и недовольна рожа";

"Конечно, аморально. Эстетика не заключается в обнаженном теле";

"Такая красивая, но такая гнилая внутри. Если бы твоя внешность раскрыла твой внутренний мир, то ты выглядела бы, как лужа грязи".

Так или иначе, а смелости Насти Леухиной хватает. Лови еще видео с бэкстейджа, а также держи кулачки за девушку, если именно она – твоя фаворитка на "Супер Топ-модель по-украински".