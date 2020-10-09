Самая провокационная участница "Супер Топ-модели по-украински" снялась топлес: горячее фото
Сексуальная и дерзкая участница проекта "Супер Топ-модель по-украински" Настя Леухина (ХТЗ) шокирует пользователей сети еще до выхода реалити на экраны. Модель выложила в инстаграме фотографию, на которой она позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Men 24 делится с тобой этим откровенным фото красавицы.
До премьеры проекта "Супер Топ-модель по-украински" остаются считанные дни. И по этому случаю Men 24 делится с тобой горячим фото Насти Леухиной (ХТЗ), самой скандальной и провокационной звезды реалити.
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Настя под этим откровенным фото спросила своих подписчиков: "Аморал или эстетика". На что почти все они ответили:
- "Однозначно это огонь";
- "Все-таки эстетика";
- "Волшебная";
- "Делаешь пожар".
Но есть и исключения:
- "Грустная и недовольна рожа";
- "Конечно, аморально. Эстетика не заключается в обнаженном теле";
- "Такая красивая, но такая гнилая внутри. Если бы твоя внешность раскрыла твой внутренний мир, то ты выглядела бы, как лужа грязи".
Так или иначе, а смелости Насти Леухиной хватает. Лови еще видео с бэкстейджа, а также держи кулачки за девушку, если именно она – твоя фаворитка на "Супер Топ-модель по-украински".
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