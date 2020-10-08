Чарівна співачка TAYANNA поділилася зі своїми прихильниками в мережі гарячим фото. На ньому вона позує у розкішному вбранні від українського дизайнера Івана Фролова. Обережно, кадр заворожує і вмикає фантазію.

Не так давно співачка TAYANNA представила свій новий альбом "Жіноча сила". Тепер же на прихильників зірки очікує приємна несподіванка. Але про неї трішки згодом. Спочатку глянь на Men 24, яким же спокусливим кадром Тетяна Решетняк поділилася на своїй сторінці в мережі.

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Співачка виклала фото, на якому позує у розкішному вбранні від дизайнера FROLOV. Просто глянь на це круте фото Тетяни.

Сама співачка написала у пості, що "...сльози, смуток, а потім усмішка, і навіть сміх. Так, це ми – жінки, кожну хвилину різні. Дивіться 9 жовтня на Apple Music п‘ять відеопортретів від Алана Бадоєва "Жіноча Сила".

Вроду співачки оцінили її підписники, назвавши її спокусливою, а також "нашою українською красунею". І з цим не посперечаєшся!

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