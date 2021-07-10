Таня Брик однозначно заслуговує на твою увагу. Вона не лише регулярно викладає спокусливі світлини, хизуючись своїми розкішними формами. Українська модель ще й неабияк веселить кожного зі своїх підписників. От, наприклад, смішними фотопорівняннями.

Варте уваги Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

"Вирішила красиво сфотографуватися з кругом. 1 – 2 – очікування, а 3 – реальність", – написала вона під постом.

Кумедна публікація моделі зібрала кілька десятків тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Обожнюю тебе за те, що ти така як є. Ти – особлива";

"Неймовірна";

"Дуже життєво";

"Третє фото мені сподобалося найбільше";

"Найкрасивіша";

"Яка ж у тебе фігура";

"Останнє фото моє найулюбленіше";

"Але ж ти приваблива".

Таня Брик не лише дуже красива, а й з відмінним почуттям гумору. Тож ми буквально наполягаємо, щоб ти підписався на українську модель. Долучайся до її армії прихильників, щоб не пропустити порцію гаряченького від красуні!

Насолоджуйся Сексуальна Ніколь Шерзінгер у крихітному бікіні розбурхала мережу: гарячі фото