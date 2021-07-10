Таня Брык однозначно заслуживает твоего внимания. Она не только регулярно выкладывает соблазнительные фотографии, щеголяя своими роскошными формами. Украинская модель еще и изрядно веселит каждого из своих подписчиков. Вот, например, смешными фотосравнениями.
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"Решила красиво сфотографироваться с кругом. 1 – 2 – ожидание, а 3 – реальность", – написала она под постом.
Забавная публикация модели собрала несколько десятков тысяч лайков, а также множество комментариев. Традиционно оставляем лучшие из них для тебя
- "Обожаю тебя за то, что ты такая, как есть. Ты – особая";
- "Невероятная";
- "Очень жизненно";
- "Третье фото мне понравилось больше всего";
- "Самая красивая";
- "Какая у тебя фигура";
- "Последнее фото моё любимое";
- "Ты очень привлекательна".
Таня Брык не только очень красивая, но и с отличным чувством юмора. Поэтому мы буквально настаиваем, чтобы ты подписался на украинскую модель. Присоединяйся к ее армии поклонников, чтобы не пропустить порцию горяченького от красавицы!
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