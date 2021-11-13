Эффектные кадры понравились не только поклонникам Тани Брык, но и нам. Так что было бы довольно несправедливо, если бы мы лишили тебя возможности полюбоваться украинской моделью.

Примечательно Когда меньше значит больше: 5 преимуществ алкоголя в мини-формате

"Это мир мужчин. Но это было бы ничем без женщины или девушки", – процитировала она легендарный хит Джеймса Брауна.

И никто не решится спорить с этими словами. Неудивительно, что под публикацией Тани Брык собрались тысячи лайков, а также множество комментариев. Традиционно, лови лучшие из них:

"Вау, какая же вы прекрасна";

"Элегантный образ";

"Чрезвычайная";

"Какая невероятная девушка";

"Шикарная";

"Очень красиво".



Эффектные кадры Тани Брык взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Брык



Эффектные кадры Тани Брык взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Брык

Тебе понравится Оля Полякова в крошечном купальнике поставила подписчиков перед непростым выбором