На новому гарячому фото Таня Брик позує у крихітному бікіні власного бренду "BY TATTI". Кадр настільки сильно сподобався її фанатам, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями.
Варте уваги Nemiroff Digestive Fest повертається: як отримати комплімент від бармена
Підписники української моделі не лише оцінили елемент гардероба, а й розкішні форми красуні. Спойлер: не менш спокусливе фото з'явилося й на сторінці бренду. Але спочатку гайда ознайомлюватися з коментарями, які залишили під її постом прихильники:
- "Ваше тіло ідеальне";
- "Справжня пожежа";
- "Ідеальне все";
- "Мокра і гаряча";
- "Боже, як же шикарно";
- "Яка ж краса";
- "Я вважаю, це бомба";
- "Богиня".
Таня Брик знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Брик
Нові фото Тані Брик не на жарт розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Брик
Тобі сподобається Гаряча словенська блогерка у крихітному купальнику розбурхала мережу: еротичні фото
Ми ж закликаємо тебе підписатися на Таню Брик. Це дозволить одним з перших насолоджуватися спокусливими фото української моделі!