На новому гарячому фото Таня Брик позує у крихітному бікіні власного бренду "BY TATTI". Кадр настільки сильно сподобався її фанатам, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями.

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Підписники української моделі не лише оцінили елемент гардероба, а й розкішні форми красуні. Спойлер: не менш спокусливе фото з'явилося й на сторінці бренду. Але спочатку гайда ознайомлюватися з коментарями, які залишили під її постом прихильники:

"Ваше тіло ідеальне";

"Справжня пожежа";

"Ідеальне все";

"Мокра і гаряча";

"Боже, як же шикарно";

"Яка ж краса";

"Я вважаю, це бомба";

"Богиня".



Таня Брик знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Брик



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