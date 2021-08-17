На новому гарячому фото Таня Брик позує у крихітному бікіні власного бренду "BY TATTI". Кадр настільки сильно сподобався її фанатам, що вони буквально засипали її лайками, а також коментарями.

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Підписники української моделі не лише оцінили елемент гардероба, а й розкішні форми красуні. Спойлер: не менш спокусливе фото з'явилося й на сторінці бренду. Але спочатку гайда ознайомлюватися з коментарями, які залишили під її постом прихильники:

  • "Ваше тіло ідеальне";
  • "Справжня пожежа";
  • "Ідеальне все";
  • "Мокра і гаряча";
  • "Боже, як же шикарно";
  • "Яка ж краса";
  • "Я вважаю, це бомба";
  • "Богиня".

Таня Брик знялася у крихітному бікіні
Таня Брик знялася у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Брик

Підписники у захваті від фото Тані Брик
Нові фото Тані Брик не на жарт розбурхали користувачів мережі / Фото з інстаграму Брик

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